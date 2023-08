Tennis, shooting da sogno: forme in vista col nuovo completino

Il tennis si rinnova e anche i nuovi completi mandano nel panico i tifosi, come nel caso di Marta Kostyuk, che ha un grande seguito sui social.

Non è un caso come la presentazione del nuovo abito da gioco abbia mandato in panico tutti gli appassionati del tennis, che hanno visto una testimonial d’eccezione pronta a dare battaglia in campo e anche sui social.

L’appuntamento degli Us Open è troppo importante nel mondo tennistico, tra poche ore l’inizio della competizione porterà a una lunga maratona di gioco in campo maschile e femminile. Si sfideranno i migliori e saranno battaglie molto dure, con colpi da maestro e colpi di scena che si susseguiranno senza sosta.

Per arrivare al meglio, c’è anche bisogno della tenuta ideale e con una testimonial d’eccezione. La Wilson, marca principe per il mondo del tennis, ha presentato così la sua linea con una Marta Kostyuk sempre più sensuale per un binomio di grande impatto.

Kostyuk sensuale sotto rete

La tennista è stata protagonista giorni fa per la mancata stretta di mano alla Sabalenka, troppo forte il sentimento patriottico per concedere il gesto alla sua collega tennistica. La Kostyuk ha spiegato come tutto ciò sia stato dovuto alla mancanza di posizione della Sabalenka nei confronti del conflitto russo-ucraino e di come la sua nazione stia soffrendo per una guerra dagli esiti purtroppo ancora registrabili. Messo da parte ciò, ha avuto anche l’occasione di distrarsi posando per un set fotografico d’eccezione: Marta Kostyuk incanta con l’abito, un gonnellino per sprizzare rovesci ma anche sensualità.

In tanti attendono il suo ritorno in campo, la tennista ucraina è una delle ragazze emergenti anche nel mondo social. Non è un caso come sia diventata la testimonial per presentare i nuovi prodotti, un volto così è meglio non lasciarselo sfuggire. La campagna pubblicitaria porterà anche un po’ di moda in campo, gli Us Open sembrano il grande gala dove ognuno vuole dare il suo contributo.

Di certo, dovranno migliorare le prestazioni in campo in quanto la tennista sembra essere ancora troppo discontinua. Un elemento di chiave nel tennis femminile, una differenza basilare rispetto anche al campo maschile sta proprio nella costanza dei risultati. Il tennis in rosa ha tante protagoniste come la Kostyuk ma non raggiungono spesso la vetta proprio per i continui alti e bassi, chissà che il nuovo completo non sia un modo anche per ripartire con maggiore slancio in campo.