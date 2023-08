Veronica Angeloni, selfie con linguaccia: la foto in bikini fa il pieno di like

Selfie con linguaccia e in bikini per Veronica Angeloni: l’ex pallavolista fa il pieno di like via social.

Lo scorso anno, Veronica Angeloni ha deciso di ritirarsi dal mondo della pallavolo e di certo può essere soddisfatta per la carriera che ha avuto e dove ha portato a casa alcuni trofei.

Ex giocatrice tra le tante di Pesaro, Perugia, Carrarese e Savino Del Bene, sua ultima squadra, la Angeloni si è fatta fatta conoscere dal grande pubblico non solo per le sue doti come pallavolista, ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2017. L’ex pallavolista restò nella casa per ben 7 puntate e da allora è rimasta impressa nella mente del pubblico che non l’ha mai dimenticata.

Ciò anche grazie al fatto che Veronica è molto attiva via social e su Instagram, dove è seguita da più di 211 mila follower, regala spesso degli scatti bollenti che incantano i suoi fan che, se in campo apprezzavano la sua bravura, ora possono apprezzare la sua bellezza e la sua sensualità. E nell’ultimo post, l’ex pallavolista ha voluto fare il pieno di like pubblicando un selfie in bikini che ha lasciato tutti senza parole.

Linguaccia e bikini rovente: Veronica Angeloni manda i fan in delirio

In attesa di capire cosa vorrà fare nella vita dopo essersi ritirata dal mondo della pallavolo a 35 anni, Veronica Angeloni si sta godendo alcuni giorni di relax a Forte dei Marmi in compagnia di un’altra ex pallavolista che tutti conoscono molto bene. Come fatto notare proprio dalla Angeloni sul proprio profilo Instagram, l’ex giocatrice si trova assieme a Francesca Piccinini ed entrambe hanno voluto regalare un selfie che ha conquistato tutti.

Nello scatto, la Angeloni ha voluto scherzare facendo una linguaccia, ma ciò che ha attirato subito l’attenzione dei suoi fan è stato il bikini rovente indossato per l’occasione che ha messo in evidenza una scollatura talmente vertiginosa da far girare la testa. Il look dell’ex pallavolista ha lasciato tutti senza parole, con quest’ultima che ha indossato anche un cappello ed un paio di occhiali, andando a colpire dritto al cuore i propri follower.

Il post ha raccolto subito tantissimi like e commenti ed oltre a lei, anche la Piccinini ha ricevuto la sua dose di meritati complimenti. Tra i vari commenti, qualcuno ha voluto scherzare sul fatto che per la prima volta l’ex pallavolista non ha partecipato al raduno pre-campionato e che, vedendo la foto, la pallavolo non sembra mancargli più di tanto, mentre altri hanno voluto sottolineare il suo immenso fascino, apprezzando lo scatto in compagnia di una come la Piccinini.