Djokovic, incredibile quanto accaduto poco fa: c’entra Leo Messi

Destini intrecciati quelli di Novak Djokovic e Leo Messi, protagonisti in questi giorni ciascuno nel rispettivo campo da gioco

Novak Djokovic è pronto a fare il suo debutto sui campi di Flushing Meadows dopo l’assenza dell’anno scorso. L’obiettivo sarà non soltanto vincere il suo 24° Slam in carriera, ma anche riprendersi quella prima posizione del ranking Atp per migliorare il suo già strepitoso record per il maggior numero di settimane da leader della classifica.

Il serbo arriva a New York dopo la convincente vittoria di Cincinnati ma in finale potrebbe esserci la rivincita per Carlos Alcaraz che in Ohio ha perso soltanto per una manciata di punti dando vita ad una delle più belle partite di questa stagione.

A 36 anni, Nole non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca e vuole continuare ad essere il migliore. E così, in vista degli impegni del campione di Belgrado, lo US Open lo ha celebrato insieme ad un altro fuoriclasse, Leo Messi.

Djokovic e Messi protagonisti: la foto è inequivocabile

I social degli US Open hanno reso omaggio ai due campioni con una foto diventata virale nel giro di poche ore dove li vediamo insieme mentre esultano. Sullo sfondo, la città di New York, teatro dell’ultimo Slam dell’anno e che sabato ha visto l’esordio dell’argentino in MLS.

Messi ha messo lo zampino anche in quest’occasione, segnando il gol del definitivo 2-0 sui New York Red Bulls, mentre martedì toccherà a Djokovic fare il suo debutto nel torneo con il match, agevole sulla carta, contro il francese Alexandre Muller.

Coming soon: The summer’s biggest thriller. Messi on Saturday, Novak 🔜 pic.twitter.com/fnMi8TmcBF — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2023

Chissà, quindi, se Messi sarà a Flushing Meadows per assistere alla partita di Nole. I due si sono visti in questi giorni nella Grande Mela e hanno scattato una foto insieme poi condivisa sul profilo Instagram del tennista.

Messi, che numeri con l’Inter Miami

Dopo la fine della parentesi al Paris Saint-Germain, Messi ha deciso di sposare il progetto di David Beckham, presidente e proprietario della squadra della Florida, che ora se lo coccola.

L’impatto di Leo Oltreoceano è stato fin qui clamoroso, ed è andato anche oltre l’apporto che, con il suo immenso talento, dà sul campo. Per il momento, sono 11 reti in appena 9 partite e tutti, in America, chiedono a gran voce di veder giocare il Pallone d’Oro.

I biglietti per vedere una partita dell’Inter Miami sono schizzati alle stelle e ogni volta che entra in campo i tifosi si scatenano. Messi, dal canto suo, ricambia disegnando calcio, con l’obiettivo di contribuire alla risalita della squadra, che al momento occupa la penultima posizione nella classifica della MLS.