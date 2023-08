Gianluca Vialli, questo post sui social è un colpo al cuore: emozione pura

Un grande campione di calcio ha pubblicato un’immagine sul proprio profilo Instagram per ricordare Gianluca Vialli: la foto commuove tutti

È ancora difficilissimo accettare il triste destino che ci ha portato via un uomo incredibile come Gianluca Vialli. Di tempo ne è passato da quel maledetto 6 gennaio, quando Vialli ha perso definitivamente la battaglia più importante della sua magnifica vita.

Ma neanche lo scorrere del tempo è in grado di cancellare alcune emozioni. Si può alleggerire il dolore questo sì, però non è sufficiente. A maggior ragione in un caso del genere: l’ex attaccante di Chelsea, Juventus e Sampdoria se ne è andato decisamente troppo presto, dopo aver lottato per anni contro un nemico che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Il riferimento è, ovviamente, al terribile tumore al pancreas, che il campione di Cremona era solito definire ‘amico indesiderato’. La sua scomparsa è avvenuta fra le mura di una clinica di Londra, dove era stato ricoverato precedentemente. A 58 anni ci ha lasciato uno dei più amati di sempre. E poco prima era toccata la stessa sorte ad altre due figure molto importanti e legate al mondo del calcio come Sinisa Mihajlovic e Pelé.

Vialli, perlomeno, si è potuto rendere protagonista di un’esperienza davvero magnifica, al fianco del suo amico fraterno Roberto Mancini. L’Europeo del 2021 rappresenta uno dei trionfi dell’Italia più incredibili e inattesi della storia della Nazionale azzurra. E su quella fantastica coppa c’è proprio l’impronta di Vialli, tra le altre.

L’ex capitano della ‘Vecchia Signora’ è stato fondamentale all’interno dello spogliatoio. La sua sola presenza ha spinto i calciatori a dare il massimo per realizzare un sogno. Lui, d’altronde, era sempre gentile e disponibile con tutti. Un livello di umanità a tratti quasi inarrivabile e molto raro di questi tempi. Era praticamente impossibile non stimarlo e non volergli bene.

Buffon omaggia Vialli sui social: il post è commovente

Ne sa qualcosa pure Gianluigi Buffon, il quale di recente ha scelto di appendere una volta per tutte i guanti al chiodo e intraprendere una nuova avventura nello staff della Nazionale. In particolare, l’estremo difensore sarà il nuovo Capo Delegazione degli Azzurri, ossia il ruolo rimasto vacante dopo la morte di Vialli.

Entrambi sono stati dei simboli della Juve, riuscendo a segnare per sempre la storia del club bianconero. Nelle scorse ore, inoltre, Buffon ha postato sul proprio profilo Instagram un’immagine che lo ritrae vicino ad un cartellone speciale, dedicato a Vialli, di un golf club di Courmayeur.

Per chi non lo sapesse, il golf era una delle passioni del Re Leone. L’ex portiere ha scritto in descrizione: “In qualunque luogo, il tuo ricordo è vivido dentro di noi. Sempre nel nostro cuore, Gianluca“. Inevitabile commuoversi.