Tennis, US Open: si comincia! Berrettini contro Humbert, Sinner sfida Hanfmann. Cecchinato cerca l’impresa 

Nel pomeriggio odierno prenderà il via l’ultimo Slam stagionale, ovvero l’US Open di Tennis. Ancora una volta, la maggior parte dei migliori tennisti internazionali si sfideranno sui campi del Flushing Meadows Park di New York. La conclusione della competizione è prevista per il 10 settembre, per quanto riguarda il torneo maschile, mentre la finale WTA si terrà il 9 dello stesso mese. Ma quali sono gli italiani in gara? Nei prossimi giorni sono diversi gli azzurri che scenderanno in campo.

Alle 20,30 italiane, Marco Cecchinato farà il suo esordio contro Roman Safiullin. Il russo, che è stato battuto recentemente da Sinner ai quarti di finale a Wimbledon, è reduce da due incontri tutt’altro che esaltanti negli States e avrà voglia di riscatto. Contro il palermitano, il numero 61 del ranking non dovrebbe avere grossi problemi: segnaliamo la quota della giocata Handicap 1 (-8,5), su Planetwin365 a 2,11, su Unibet è a 2,08 e su Betclic 2,03. Da tener d’occhio anche la quota della vittoria per 3-1 da parte di Safiullin, su Planetwin365 a 4,13 con WilliamHill che la propone a 3,75 e Unibet a 3,50.

Sicuramente più abbordabile – almeno sulla carta – Droguet, l’avversario di Lorenzo Musetti. Il francese è arrivato fino al tabellone principale del torneo da qualificato. Da provare la giocata Handicap 1 (-7,5), immaginando una vittoria con almeno otto game di scarto dell’italiano: su Planetwin365 parliamo di 1,90 volte la posta, come Unibet, mentre su Betclic è a 1,80.

Interessante anche la sfida di Matteo Berrettini: il tennista romano non era testa di serie e poteva essere molto sfortunato nel sorteggio. Ha pescato, invece, il francese Ugo Humbert, affrontato e battuto l’ultima volta nel gennaio 2022. Parte favorito l’azzurro: un successo da parte del transalpino pagherebbe, infatti, 2,41 volte la posta su Planetwin365, scendono a quota 2,38 WilliamHill e Betclic. Molto allettante la quota relativa alla vittoria del primo set da parte di Berrettini, data a 1,67 da Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic è di 1,64.

In campo anche Jannik Sinner, numero 6 del ranking mondiale e in eccellente forma, come dimostrano i risultati recenti, ovvero il successo a Toronto e la semifinale di Wimbledon. Ora, l’altoatesino ha intenzione di ottenere quella che sarebbe la sua prima finale Slam: all’esordio ci sarà il tedesco Yannick Hanfmann. Segnaliamo, tra le quote più interessanti, quella dell’Over 8,5 Giochi al primo set: su Planetwin365 parliamo di 1,52 volte la posta come su Betclic, mentre per Unibet è di 1,50.

Chissà come potrà comportarsi Matteo Arnaldi, impegnato contro Jason Kubler. L’azzurro è stato protagonista, sinora, di una stagione positiva e spera di confermarsi almeno in questo primo turno degli US Open: molto allettante la quota del risultato esatto 3-1 a suo favore, bancata da Planetwin365 a 4,58, secondo WilliamHill è di 4,50 mentre per Betclic di 4,75.

Tra le altre sfide, segnaliamo Travaglia contro Paul e Sonego contro Moreno De Alboran. Interessante la proposta del risultato esatto 3-1 in favore del piemontese: su Planetwin365 vale 3,84 voltem su WilliamHill 3,50 e su Betclic 3,40.