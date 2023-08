Clausola nel contratto di Hamilton: addio Mercedes più vicino

Il rinnovo del sette volte campione del mondo con la Mercedes è sempre più in bilico. Svelato il motivo del gelo tra il pilota e Toto Wolff

Quella del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è ormai diventata una telenovela. Il contratto che lega il britannico alla squadra di Brackley scadrà alla fine di questa stagione, e negli ultimi mesi le parti in causa hanno più volte manifestato la volontà di andare avanti assieme. Ad oggi, però, non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale riguardante il prosieguo del matrimonio iniziato nel lontano settembre 2012.

Il ritardo nella fumata bianca rappresenta un segnale interpretabile in un unico modo: qualche ostacolo nella trattativa c’è. Ne sono convinti anche i colleghi britannici del “The Sun”, i quali hanno riferiscono un retroscena che vorrebbe in rotta di collisione il pilota e Toto Wolff, boss del team anglo-tedesco.

Hamilton-Mercedes, qualche problema c’è: il retroscena

Di base, uno dei motivi per cui Hamilton non ha ancora con firmato il rinnovo con la Mercedes è sicuramente legato alle scarse prestazioni che il marchio sta offrendo in Formula 1. Il sette volte campione del mondo ritiene di poter gareggiare ad alti livelli per un altro paio di anni, nel tentativo di conquistare quell’ottava iride che lo renderebbe il pilota più vincente nella storia del Circus. A tal riguardo, vorrebbe avere garanzie circa la competitività del team, incappato in un turbine negativo dopo quasi un decennio di dominio. Garanzie che continuano a non arrivare. In aggiunta a questo, The Sun ha riferito che esisterebbe anche un’ulteriore ragione per cui la trattativa non è stata ancora conclusa.

Secondo i giornalisti d’oltrmanica, Toto Wolff vorrebbe che all’interno del contratto di Hamilton venisse inserita una clausola nei confronti del pilota, clausola che al momento rappresenterebbe il principale ostacolo alla conclusione della trattativa. Cosa vuole la Mercedes da Hamilton? Che Lewis partecipi (obbligatoriamente) a una serie di eventi per gli sponsor del team. Neanche a dirlo, tale pretesa non entusiasma il nativo di Stevenage, per usare un eufemismo.

Tanto che, nonostante un’offerta da 100 milioni di euro l’anno, starebbe pensando di continuare il suo percorso altrove. Intanto, la telenovela va avanti. Certo è che, se Lewis dovesse lasciare le Frecce d’Argento, nel paddock di Formula 1 potrebbe scatenarsi un vero e proprio effetto domino. Staremo a vedere come andrà a finire.