Ferrari, il retroscena fa il giro del mondo: è successo ai box con Leclerc

By

Incredibile beffa per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Olanda. Fan increduli: ecco cosa è successo

Reduce da un inizio di 2023 molto al di sotto delle aspettative, la Ferrari ha fatto registrare in Olanda – dove lo scorso weekend è andata in scena la tappa numero tredici del Mondiale di Formula 1 – l’ennesimo risultato negativo della sua stagione con troppi bassi e pochi alti.

Sul circuito di Zandvoort, infatti, il team di Maranello ha racimolato il deludente bottino di appena dieci punti, tutti ottenuti da Carlos Sainz, arrivato quinto al traguardo dopo essere partito dalla sesta piazza. Amarissima la domenica di Charles Leclerc, ritiratosi a seguito di una danno riportato dalla propria vettura nell’ambito di un incidente con la McLaren di Oscar Piastri.

Nel dettaglio, Leclerc ha alzato bandiera bianca al giro 43. Giro in cui il box della Ferrari si è reso conto che il danno subito dal monegasco nello scontro con Piastri (avvenuto al primo giro) si fosse aggravato in maniera rilevante. Ma che la domenica di Charles sarebbe stata parecchio complicata lo si era intuito già nelle fasi iniziali, quando i meccanici del Cavallino sono incappati in un pit stop estremamente problematico.

Leclerc-Ferrari, cosa è successo ai box durante il primo pit stop?

Cosa è successo al pilota monegasco? Durante il secondo giro del Gran Premio di Olanda è iniziata a cadere la pioggia, e Leclerc è stato uno dei primi piloti a percepirla. Il ferrarista ha dunque deciso di rientrare ai box per montare sulla sua SF-23 le gomme intermedie. Lo ha fatto, però, senza senza informare per tempo il team.

Il ritardo nella comunicazione di Leclerc ha preso ovviamente di sprovvista i meccanici della Ferrari, i quali non avevano pronte le gomme da montare sulla vettura del monegasco. Di conseguenza la sosta è durata 13 secondi, un’infinità se si pensa che un pit stop si svolge mediamente tra i 2 secondi e i 2 secondi e mezzo. L’episodio ha portato inevitabilmente un grande sconcerto tra i tifosi della Rossa, già sfiduciati per la non competitività della vettura sfornata a Maranello.

A Ferrari esqueceu-se de TODOS os pneus na pit stop de Charles Leclerc. 😵‍💫pic.twitter.com/7rjLxseUA4 — A Bancada (@bancadapt) August 27, 2023

Lo ricordiamo, la Ferrari occupa attualmente il quarto posto della classifica costruttori con 201 punti, dietro ad Aston Martin (215) e Mercedes (255) oltre che alla velocissima Red Bull (540) trascinata da Max Verstappen.