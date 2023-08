Formula Uno, stop forzato: salta i prossimi due Gran Premi

Stop forzato per un pilota di Formula Uno: sarà costretto a saltare i prossimi due Gran Premi. Scelto ufficialmente il sostituto

La F1 è ripartita dopo la sosta estiva con il GP d’Olanda. Una scuderia, però, ha perso un suo pilota e dovrà farne a meno per due gare.

La Formula Uno è tornata in pista con un elettrizzante GP d’Olanda. A vincere è stato il solito Verstappen, che ha eguagliato il record di 9 successi consecutivi appartenente a Vettel. Dietro di lui si sono posizionati uno straordinario Fernando Alonso ed un sorprendente Pierre Gasly, che ha sfruttato la penalità di Perez per salire sul podio.

Il prossimo impegno è uno dei più attesi dagli appassionati: si correrà a Monza. Qui, però, non ci sarà uno dei piloti più amati, costretto ad uno stop forzato che lo terrà fuori dalla monoposto per due Gran Premi.

Formula Uno, stop forzato per il pilota: scelto il sostituto

La stagione di Formula Uno in corso ha un padrone assoluto: Max Verstappen. L’olandese è ormai ad un passo dal suo terzo titolo mondiale consecutivo e quest’anno si sta rivelando un vero e proprio “cannibale”. Il pilota Red Bull ha vinto 11 GP lasciando le briciole al compagno di scuderia che, nonostante i due successi, sta attraversando un’annata alquanto complicata.

Il team austriaco spera di fare 13 su 13 a Monza, dove l’anno scorso Verstappen ha vinto una gara non priva di polemiche nel finale. I tifosi Ferrari, ovviamente, sognano il colpo grosso, anche se le sensazioni post-Zandvoort sono tutt’altro che positive. Il pubblico tiferà per la Rossa, ma non potrà vedere da vicino uno dei beniamini più amati: Daniel Ricciardo.

L’australiano, da poco tornato in pista con AlphaTauri in seguito alla separazione dalla McLaren, ha rimediato la frattura del polso durante le prove libere in Olanda. Durante l’operazione si è scoperto che l’infortunio era più grave del previsto e, di conseguenza, i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi. Secondo le prime previsioni, Ricciardo sarà out a Monza e a Singapore per poi tornare in Giappone nel weekend del 24 settembre.

Il team di Faenza, intanto, ha ufficialmente confermato che il sostituto di Ricciardo sarà Lawson, che ha debuttato in Olanda chiudendo in 13esima posizione lasciandosi alle spalle Magnussen, Bottas, Tsunoda, Russel e i ritirati Zhou, Leclerc e Sargeant. Il pilota neozelandese avrà così altre due chance di mettersi in mostra prima di cedere nuovamente il posto a Ricciardo.