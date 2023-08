Jesper Lindstrøm, un fantasista per Napoli

Una trattativa rapida per non farsi trovare impreparati dopo lo scippo di Gabri Veiga, il Napoli porta a casa Jesper Lindstrøm. Il danese arriva dall’Eintracht Francoforte per circa 30 milioni di euro. Una cifra molto simile a quella che gli azzurri avevano riservato al talento del Celta Vigo. Così Rudi Garcia ha la mezzala-trequartista che desiderava.

CHI È LINDSTRØM, IL NUOVO FANTASISTA DEL NAPOLI

Classs 2000, Jesper è nato a Taastrup, nelle vicinanze di Copenhagen e nella capitale, al Brondby si è formato come calciatore. Dopo gli esordi con la squadra gialloblù, si è trasferito all’Eintracht dove ha potuto mettere al servizio della formazione tedesca le sue qualità. Con la formazione di Francoforte Lindstrøm ha vinto ha vinto l’Europa League nel 2022 ed è stato eliminato proprio dal Napoli agli ottavi di Champions League nel 2023.

Si tratta di un trequartista, dotato di tecnica sopraffina, molto bravo nelle accelerazioni palla al piede e dribbling soprattutto in velocità. Bravo a giocare tra le linee si è disimpegnato anche sull’esterno in passato. La sua posizione preferita è comunque quella centrale dove può portare palla e suggerire il passaggio vincente. Meno costantemente, invece, Jesper trova la via della gloria personale. Sono infatti solo 29 le reti coi club in 145 presenze totali.

IL LAVORO DI RUDI GARCIA

Il tecnico francese del Napoli attende Lindstrøm con impazienza. Sul danese Garcia, così come fino a qualche settimana fa con Veiga, è convinto di poter incidere positivamente. Infatti, il tecnico transalpino vede in Lindstrøm una possibile mezzala con caratteristiche particolarmente offensive per migliorare la produzione offensiva del suo Napoli. Una mezzala come quelle che lui stesso ha “costruito” in passato. Un esempio su tutti Paquetà, trasformato dall’ex tecnico della Roma in una formidabile mezzala in grado di portare palla e inventare gioco in verticale.

Dal punto di vista della posizione in campo, è probabile che Lindstrøm possa diventare la principale alternativa a Piotr Zielinski. Non è comunque da escludere che il danese diventi il titolare del ruolo di mezzala sinistra per giocare fronte alla porta, fare percussioni centrali palla al piede e poter giocare col suo destro da posizione favorevole. La palla ora passa a Garcia, che deve inserire Lindstrøm nel suo Napoli.