Leclerc, il GP d’Italia parte già in salita: ancora retrocesso

Un periodo da dimenticare per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato costretto al ritiro nel corso del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort

Non è un momento facile per Charles Leclerc, tutt’altro. Ci si aspettava molto di più dalla Ferrari in occasione del ritorno alle gare dopo la lunga pausa estiva, ma nel Gran Premio d’Olanda disputatosi sullo storico circuito di Zandvoort i tifosi hanno dovuto assistere all’ennesimo fallimento della Rossa.

Carlos Sainz si è dovuto accontentare del quinto posto, preceduto perfino dall’Alpine di Gasly, mentre Leclerc è stato costretto al ritiro. Un altro fine settimana da dimenticare in fretta per il team di Maranello il cui futuro a breve termine non sembra promettere nulla di buono.

E mentre Max Verstappen alla guida della sua inafferrabile Red Bull continua ad inanellare vittorie su vittorie, con quella nei Paesi Bassi è arrivato a quota undici in stagione, in casa Ferrari si cerca di preparare al meglio la prossima gara, che per la stragrande maggioranza dei tifosi è forse la più importante dell’anno.

L’Autodromo di Monza è pronto ad ospitare l’atteso Gran Premio d’Italia, la gara per eccellenza, quella in cui centinaia di migliaia di appassionati sognano di vedere una Rossa tagliare per prima il traguardo. Ma per quest’anno le speranze sono ridotte al lumicino: tutto lascia credere che la gara brianzola si trasformerà nell’ennesima passerella trionfale della Red Bull e dell’olandese volante.

Leclerc, i pronostici in vista di Monza parlano chiaro: la vittoria è improbabile

A coltivare lo stesso identico pensiero sono le agenzie di scommesse sportive, in particolare bet365 che ha diramato le quote in vista di domenica prossima. Non c’è alcun dubbio sul nome del favorito: il successo di Verstappen è dato a 1.22 e non potrebbe essere altrimenti. Alle spalle di ‘super Max‘ il compagno di squadra Sergio Perez la cui vittoria è data a 10.00.

Per quanto riguarda gli altri possibili protagonisti, il successo di Fernando Alonso alla guida dell’Aston Martin è dato a 21.00. Identica quota per Lando Norris sulla McLaren e la Mercedes di Lewis Hamilton. Ancora più staccato è Charles Leclerc: chi pensa di puntare sulla vittoria del monegasco andrebbe ad incassare 26 volte la posta.

Una quota altissima che per qualche scommettitore incallito può risultare anche molto intrigante, ma che dimostra come la Ferrari tra i bookmakers venga considerata anche meno di una debole outsider.