Arriva Lukaku e la Roma lo libera: è gia tutto deciso

La Roma ha deciso di liberare il giocatore dopo aver messo a segno il colpo Lukaku: la cessione è ora imminente

Ultimi giorni di mercato da grande protagonista per la Roma che si sta rinforzando a dovere dopo un inizio di campionato deludente dove ha conquistato solamente 1 punto in due partite.

I giallorossi, dopo aver portato a casa Azmoun, sono riusciti a mettere a segno anche il colpo Romelu Lukaku, aumentando molto la potenza del reparto offensivo. La trattativa per portare il belga nella Capitale è stata veloce, merito non solo di Tiago Pinto, ma anche di Dan Friedkin sceso in campo personalmente nei discorsi con il Chelsea per poter avere il giocatore in prestito.

La fumata bianca ha fatto del tutto impazzire i tifosi della Roma ed erano davvero in tantissimi martedì a Ciampino per accogliere l’ex attaccante dell’Inter che promette tanto impegno e soprattutto tanti gol in maglia giallorosso. L’arrivo di Lukaku, inoltre, permette alla Roma di muoversi anche sul mercato in uscita e la società capitolina ha deciso di dare il via libera alla cessione di Solbakken che, visti i recenti acquisti, farebbe fatica a trovare spazio.

Roma, ora Solbakken può partire: la possibile destinazione

Arrivato nella scorsa sessione invernale a parametro zero dal Bodo/Glimt, Ola Solbakken ha sempre trovato pochissimo spazio con la Roma ed in questa stagione rischia di trovarne ancora meno. Con gli arrivi di Azmoun e Lukaku, il giocatore norvegese sa che c’è il forte di rischio di non giocare praticamente mai e la Roma è decisa a cedere il giocatore alla giusta offerta.

Secondo quanto riportato dal sito greco Sport24, la possibile destinazione di Solbakken potrebbe essere l’Olympiacos che avrebbe già chiesto informazioni alla Roma in merito. Il club giallorosso vuole cedere il giocatore solamente a titolo definitivo e per lasciarlo andare chiede almeno 5 milioni di euro, cifra non particolarmente alta e che gli permetterebbe di mettere a segno una plusvalenza minima considerato che il norvegese è arrivato a zero.

Quando fu strappato al Napoli la scorsa estate, c’erano alte aspettative su Solbakken che aveva fatto molto bene con la maglia del Bodo/Glimt, ma l’Italia non è la Norvegia ed l’esterno d’attacco ha incontrato davvero tantissime difficoltà. Il giocatore classe 1998 non è riuscito mai ad ambientarsi in Serie A ed anche per la sua carriera la cessione è la migliore soluzione per tutti.

In maglia giallorossa, Solbakken ha collezionato appena 15 presenze e la sua esperienza è stata tutt’altro che indimenticabile, ma il giocatore si è tolto quantomeno la soddisfazione di segnare un gol nello scorso campionato contro il Verona, oltre a firmare due assist. Insomma, se dovesse andar via in queste ultime ore di mercato, qualche ricordo della sua avventura in Italia ce lo avrà di sicuro.

