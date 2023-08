Bufera Juve: “Negarlo è patetico”

La Serie A è ufficialmente cominciata. Il campionato, come ormai da qualche anno, continua a scatenare numerose polemiche.

Dopo una lunga attesa è ufficialmente cominciato il campionato di Serie A. Il calciomercato si accinge a finire ma intanto le prime due giornate hanno dato già i primi piccoli verdetti: Napoli, Inter e Milan sono a punteggio pieno e sembrano essere le principali candidate alla vittoria dello scudetto, male invece le romane con la Lazio ancora a 0 punti e la Roma protagonista con un pari e una sconfitta.

Chi resta invece nella bufera è la Juventus di Massimiliano Allegri, che, visto anche la mancata partecipazione alle coppe, rientra di diritto tra le squadre che possono almeno competere per la vittoria finale del campionato. Nel primo turno il club bianconero ha vinto nettamente a Udine mentre nella seconda giornata i bianconeri hanno offerto una prova deludente, simile a quelle dello scorso anno. Inoltre l’1 a 1 casalingo contro il Bologna è specchio di un arbitraggio davvero dannoso, da ambo le parti.

La squadra torinese lamenta due calci di rigore, seppur dubbi, ma che hanno scatenato polemiche. L’episodio più grave riguarda però il Bologna con Iling Jr. che ha atterrato a pochi passi dalla porta l’avversario: per regolamento era rigore e cartellino rosso, e sullo 0-1 il match avrebbe avuto un’altra storia. Le cose non sono andate cosi ed anzi l’arbitro Di Bello ha lasciato incredibilmente correre, evitando anche di avvalersi del VAR. Una situazione ‘grottesca’ che ha visto tante polemiche nel post partita.

Juve-Bologna, il tweet di Ravezzani non lascia dubbi

Tante polemiche nel post gara ed anche il giornalista Fabio Ravezzani ha voluto commentare una vicenda che, a suo dire, non lascia davvero dubbi. Ravezzani ha twittato affermando: “Semplicemente l’errore di Fourneau e Di Bello è talmente clamoroso e inspiegabile che fa storia a sè, come il gol annullato l’anno scorso alla Juve contro la Salernitana”. Un errore grave e in tanti lo hanno sottolineato come uno degli errori più gravi nel corso dell’era VAR.

Il giornalista ha poi concluso ricordando quanto possa essere utile l’audio del Var per smentire ogni critica e affermando: “Questi sono episodi imparagonabili a nessun altro, e meritano la stessa attenzione. Ben venga l’audio, negare tutto ciò è solo patetico“.

Semplicemente, l’errore di Fourneau e Di Bello è talmente clamoroso e inspiegabile che fa storia a sé, come il gol annullato alla Juve con la Salernitana. Sono episodi imparagonabili a qualsiasi altro e meritano la stessa attenzione. Negarlo, è solo patetico. Ben venga l’audio. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 29, 2023

Una vicenda destinata a far discutere ancora e un inizio stagione davvero pessimo per gli arbitri: come riporta il Corriere dello Sport per Di Bello e Fourneau potrebbe esserci una lunga e pesante squalifica.