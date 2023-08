Gaia Sabbatini, torna il sorriso: in bikini fa strage di cuori

Gaia Sabbatini è tornata a sorridere e lo fa mostrando un fisico da assoluta top player, nonostante le recenti delusioni in pista

Una ragazza ormai divenuta un simbolo dello sport italiano, sfortunata nelle ultime competizioni di agosto ma che avrà sicuramente la forza e i mezzi per ripartire più forte di prima.

È una delle mezzofondiste che hanno dato rilancio all’Italia, anche se ai mondiali di Budapest il flop è stato evidente. Tutte le attenzioni erano concentrate su Gaia Sabbatini, che in passato aveva ottenuto ottimi risultati ma non si è ripetuta nelle scorse settimane, deludendo un po’ gli appassionati dell’atletica italiana.

Non è un caso come le pressioni siano aumentate, svelando come considerava già una sorta di miracolo aver corso a Budapest dopo l’infortunio di febbraio. L’ansia di rendere al 100% è stata controproducente, e la Sabbatini si è poi sfogata con un lungo post. Ma, passata l’arrabbiatura, è tornata ancora a incantare i suoi fan.

Gaia Sabbatini, il sorriso dopo la tempesta

La mezzofondista ha poi alzato il mirino, nei giorni scorsi, sui “leoni da tastiera”, evidentemente è stata toccata dalle tante critiche. Ed è un po’ forse il limite di tante atlete quello di dare un eccessivo peso a quanto scrivono gli haters, bisognerà solo concentrarsi sulla pista nel prossimo futuro.

Gaia Sabbatini ha i mezzi per fare bene e sicuramente l’ambizione per tornare in alto, l’ultimo scatto su Instagram può andare in direzione di ciò: il sorriso di Gaia Sabbatini è da medaglia d’oro.

Sempre in formissima, vorrà dimenticare quanto accaduto e contare sul vero affetto dei fan. Quelli che l’hanno supportata nel corso degli anni, innamorati della ragazza bionda dal passo più che deciso. Una atleta considerata tra le più belle del panorama azzurro e che comunque, già in passato, ha raccolto risultati di tutto rispetto. Avrà modo e tempo per rifarsi.

I giorni per staccare serviranno per ricaricare le batterie, la settimana di relax andrà in direzione di ciò dopo un anno vissuto ad alta intensità, con allenamenti e gare. Per il futuro, l’atletica italiana conta su Gaia Sabbatini come un’assoluta protagonista, può dare il massimo e i prossimi appuntamenti saranno importanti anche per la sua carriera. Sperando di avere al suo fianco la parte sana del pubblico e non una flotta di haters, come accaduto recentemente dopo la sconfitta a Budapest.