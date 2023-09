Conference League, la Fiorentina avanza e attende il suo girone

È arrivata anche quest’anno al girone di Conference League la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola, finalista nella passata edizione, è approdata alla fase a girone della terza competizione europea. Una qualificazione non facile quella della squadra gigliata che ha dovuto fare i conti con un buon Rapid Vienna, in grado di vincere all’andata e creare più di qualche difficoltà al Franchi.

FIORENTINA IN CONFERENCE NEL SEGNO DI NICO GONZALEZ

La gara di ieri, finita 2-0 rimontando l’1-0 degli austriaci all’andata, è stata la dimostrazione dell’importanza di Nico Gonzalez nella Viola. L’argentino che quest’anno si è “sobbarcato” l’onere della maglia numero 10, è stato il leader tecnico della Fiorentina. Ha trascinato i compagni con la doppietta decisiva, dimostrando dopo le difficoltà dell’inizio della passata stagione di aver fatto il salto di qualità. Gonzalez non è più solo talento, ma anche concretezza, è “sua” la firma sulla qualificazione della Fiorentina alla fase a gironi della Conference League.

OBIETTIVO RIPETERSI E MIGLIORARE

Ora l’obiettivo del club di Rocco Commisso è ripetersi. Dopo la doppia delusione delle finali perse nella passata stagione, la Fiorentina punta a migliorarsi. Non vuole solo finale, vuole il trofeo. Per questo ha rivoluzionato il proprio attacco, cercato di migliorare il centrocampo e soprattutto rifiutare le offerte multimilionarie dalla Premier League per il suo 10 argentino.

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE, FIORENTINA IN 2^ FASCIA

Alle 14:30, poi la Fiorentina conoscerà il suo girone di Conference League. I Viola sperano di essere quindi baciati alla fortuna e di pescare tre avversarie “facili”. Tuttavia, esistono dei rischi anche molto importanti. In prima fascia c’è una squadra temibile come l’Eintracht Francoforte, mentre in terza fascia c’è il Besiktas. Insomma due avversari da evitare in un girone di Conference League, in cui la Fiorentina vuole andare avanti a tutti i costi. Italiano e i suoi vogliono andare avanti agevolmente per evitare di perdere punti preziosi in Serie A come accaduto lo scorso anno.