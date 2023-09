Hamilton ‘distrutto’: “Non ce la farà”

Lewis Hamilton deve fare i conti con un giudizio piuttosto pesante che in molti condividono. Non è di certo un bel momento

Il sette volte campione del mondo ha dovuto ormai mettersi l’anima in pace anche per questa stagione. La lotta a Verstappen è impari considerando il rendimento della sua Mercedes rispetto alla Red Bull.

Quel 2021 non gli è mai andato giù. Perdere la possibilità di diventare il primo a raggiungere quota otto titoli mondiali è stata davvero dura. Lewis Hamilton ha sempre detto di non correre per battere i record ma per la semplice passione, eppure un occhio alle statistiche l’ha sempre tenuto.

Per il driver inglese ci sono due stagioni che non potranno mai regalargli il sorriso. La prima è il 2016, con il campionato perso con il compagno di squadra Nico Rosberg e la seconda è appunto quella di due anni fa, con Verstappen che lo ha spodestato dal trono. La cosa più dura da mandar giù è che l’involuzione tecnica della Mercedes non gli ha permesso di giocarsi mai una rivincita. Nel 2022 era molto lontano dalle prestazioni della Red Bull (finendo addirittura dietro Russell e non conquistando nemmeno una vittoria) e anche in questo 2023 l’aria che tira non è cambiata.

Di certo un pizzico di confidenza in più con la W14 gli ha permesso perlomeno di essere lì in lotta per il terzo gradino del podio della classica piloti, ma di certo ad un campione come lui questo non può bastare.

Lewis Hamilton, la dura realtà raccontata da Jackie Stewart: “Non vincerà più”

Un giudizio piuttosto duro sull’Hamilton pilota lo ha dato uno che lo conosce bene e lo ha seguito sin dall’infanzia. Parliamo dello “scozzese volante”, ovvero Sir Jackie Stewart, che intervistato dai tedeschi di Sport.de ha dichiarato senza mezze misure cosa pensa di lui.

“Riconosco che sia uno dei più grandi della storia, ma bisogna ammettere che negli ultimi 10 anni ha corso con una Mercedes ampiamente superiore rispetto agli altri”.

Stewart poi aggiunge: “Ha perso nel 2016 da Rosberg che era un buon pilota ma non il più talentuoso del mondo, semplicemente più affamato di lui”.

Infine un giudizio anche sul futuro che a suo parere non sarà roseo per Lewis: “Non credo vincerà più un titolo”. Insomma addio ai sogni di gloria e all’ottavo alloro per superare Michael Schumacher nella classifica all time.