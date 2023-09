Mistero Dybala, succede già da due anni

Paulo Dybala è sempre più un mistero. Questa situazione va avanti da due anni ed è tutta da valutare per l’attaccante argentino

Paulo Dybala sta diventando sempre e più un rebus. Il calciatore argentino della Roma deve fare i conti sempre con lo stesso tipo di problema da due anni e adesso sono in molti che stanno iniziando ad interrogarsi sulla sua situazione. Il mistero va avanti con costanza e regolarità quasi impressionante ed è un sinistro presagio per tutti i tifosi giallorossi ma non solo.

L’ex Juve è infatti spesso ai box per infortunio. Una costante della sua avventura nella Capitale ma succedeva anche quando vestiva il bianconero. L’argentino si è fermato con il Verona e non ha recuperato in tempo per il match con il Milan. Non solo: con ogni probabilità non risponderà nemmeno alla convocazione della Nazionale dell’Argentina per guarire al 100% dal fastidio fisico. Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni o altri problemi più gravi. Cosa succede?

Mistero infortuni Dybala, la storia si ripete da due anni: cosa succede?

Una brutta storia per i tifosi giallorossi e per Mourinho che sono costretti a rinunciare al giocatore di maggior classe in un numero sempre più costante di partite. Nella scorsa stagione per una larga parte del girone di ritorno l’argentino non è stato disponibile. Le voci sui suoi problemi iniziano ad impazzare. Ne ha parlato anche il giornalista Sandro Sabatini a “Radio Radio“. E le sue parole non sono di buon auspicio.

Il noto collega, infatti, ha sottolineato come Dybala è da un anno che si allena a parte in alcuni giorni della settimana, secondo quanto confidatogli da una voce interna di Trigoria. Questa storia andrebbe avanti sin dall’ultima stagione alla Juve (cioè il 2021-22), l’argentino si gestisce così da un paio di anni. La cosa che più fa riflettere, come sottolinea Sabatini, è che gli esami dicono che non c’è niente ma Dybala il contrario, se ha dolore e non riesce a giocare c’è qualcosa sotto da chiarire, e magari andrebbe fatto più in fretta possibile.

Di sicuro è una situazione tutta da valutare perché l’argentino salta troppi match. Il nuovo campionato è iniziato come il precedente, giocando a singhiozzo. La soluzione è appunto quella di saltare la convocazione dell’Argentina per rientrare al massimo dopo la sosta, sperando che non ci siano più problemi fisici per lui. Se lo augurano Mourinho e i tanti tifosi romanisti.