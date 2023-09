Rivoluzione in Formula 1: cambiano due sedili

Sarà una calda stagione in Formula 1 per il movimento dei piloti, che comincia a coinvolgere più scuderie in pista

Finito ormai il mercato calcistico, le attenzioni degli sportivi si rivolgono a quello dei maggiori piloti in F1, che pensano già a come risalire la china nel 2024. E lo faranno seguendo scelte strategiche che saranno discusse da tutto l’ambiente motoristico.

Il campionato di Formula 1 ha bisogno di una scossa: sembra essere diventato uno sport ad uso e consumo di Max Verstappen. Il pilota olandese cerca la decima vittoria nel Gran Premio di Monza, ottenerla lì dove la Ferrari ha sempre il maggior pubblico al seguito sarebbe uno smacco importante.

I movimenti dei piloti sono per questo ancora più intensificati e ogni corsa sarà l’occasione buona per mostrarsi e trovare una soluzione per il futuro. Perché tranne Verstappen ed Hamilton, nessuno è al sicuro in pista e almeno altri due piloti sono ora pronti per un cambio di sellino.

Formula 1, due piloti cambiano team

Le rivelazioni di Richard Bradley su On Track Gp muovono così qualche casella per quanto riguarda lo schieramento nel 2024. In un podcast, il pilota di rally inglese ha così rivelato quali potrebbero essere le mosse delle outsider, una su tutte è pronta ad alzare nettamente il suo livello di competitività. Così, l’Aston Martin ha pronto Tsunoda come secondo pilota per affiancare Fernando Alonso: la casa automobilistica punterà sul giapponese per aumentare il suo potenziale.

La scuderia sta lottando per la terza piazza nel mondiale, ritrovandosi in pista dopo un periodo di appannamento e ha un Alonso sempre più motivato a raggiungere la vittoria numero 33 in carriera. Affiancargli Tsunoda sarebbe l’ideale e, come rivela Bradley, l’operazione ha una sua matrice: “Tsunoda è un contendente molto forte per occupare un posto nell’Aston Marton, la Honda fornirà loro i motori e lui è un pilota HRC. Penso davvero che accadrà, se non l’anno prossimo al 100% successivamente”.

Guardando ai piloti orientali, c’è un’altra novità annunciata da Bradley: Zhou in Williams per Sargeant. Quest’ultimo ha deluso in una scuderia che ha ritrovato punti e motivazioni, mostrando una macchina in crescita nelle ultime corse. Portare il cinese nella storica scuderia, in questo caso, ha una doppia motivazione: sia per il fronte sportivo, trovando una seconda guida al pari di Albon, ma anche su quello economico, portando in dote sponsor e soldi che servono sempre in F1.