Marquez via da Honda: l’annuncio che non ti aspetti

Marc Marquez è ad un bivio, lo dice anche il suo avversario. Attenzione alle dichiarazioni

Il mondiale di MotoGp entra nel vivo della stagione. Adesso le gare diventano sempre più determinanti ai fini della classifica e dell’assegnazione del titolo finale. Pecco Bagnaia si trova al comando della classifica con Jorge Martin e Marco Bezzecchi all’inseguimento.

Un terzetto che fin dall’inizio della stagione si è imposto in vetta alla classifica e non è mai sceso da lì. Tre piloti Ducati che testimoniano il dominio della casa di Borgo Panigale a scapito degli altri costruttori. C’è solo Binder, unico pilota non Ducati tra i primi sei in classifica, ad occupare la quarta posizione in sella alla sua KTM.

Gli altri piloti stanno cercando disperatamente di colmare il gap, con risultati diversi. Uno di quelli maggiormente in difficoltà è Marc Marquez, che occupa la diciannovesima posizione in classifica con zero vittorie e zero podi conquistati. Il pilota spagnolo sta vivendo la stagione, forse, peggiore della sua carriera, al centro delle voci di mercato che lo vedono in un altro team l’anno prossimo.

Marquez, Bagnaia ha le idee chiare sul futuro dello spagnolo

Intervistato in conferenza stampa prima del Gran Premio di Barcellona, il campione italiano ha prima commentato la sua stagione, dichiarando di non sentirsi inarrestabile ma che si sta godendo il feeling con il team e la moto.

A Bagnaia sono state poi fatte alcune domande in merito al suo futuro e di alcuni piloti. “Marquez in Pramac? Non so se sarebbe meglio per lo sport. Ciò che è certo è che sarebbe meglio per lui“, ha commentato Bagnaia. “Rinnovo di Bezzecchi? E’ meglio così per entrambi, così se dovessimo perdere possiamo dire che non avevamo la stessa moto. Gli ho consigliato di restare per l’aspetto umano del team, sappiamo quanto è importante”, ha continuato Bagnaia che ha ricordato Marco Simoncelli che vinse in 250 senza moto ufficiale.

Infine il campione italiano ha dichiarato di essere migliorato molto sia lui che il team, di sentirsi benissimo con la sua moto e di essere contento che ci sono 8 piloti con una Ducati, perchè in questo modo è facile capire le prestazioni e migliorarsi.

Attenzione al finale di stagione. L’italiano si avvia verso il secondo titolo consecutivo, un traguardo eccezionale che lo spingerebbe verso l’olimpo dei piloti a soli 26 anni.