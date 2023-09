Rafa Nadal, cambiano di nuovo i tempi di recupero: l’ultimo annuncio è assurdo

Nadal è ancora alle prese con i problemi muscolari che lo hanno bloccato all’inizio di questo 2023. Ora c’è un nuovo annuncio

Lo spagnolo sta cercando di regalarsi un’ultima stagione da protagonista nel 2024, con l’assalto al Roland Garros che rimane nei suoi sogni. Il problema è capire se il suo fisico glielo concederà.

Era il 18 gennaio scorso quando Rafa Nadal usciva in lacrime dalla Rod Laver Arena di Melbourne. Il tennista maiorchino era stato sconfitto al secondo turno da Mackenzie McDonald, ma il vero problema era la lesione all’ileopsoas che lo aveva messo ko.

Un problema talmente serio che lo ha costretto ad inizio giugno a sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere definitivamente il problema. Le cure mediche però hanno allungato i tempi di recupero, che dalle 8 settimane iniziali sono passate agli oltre 5 mesi. Il suo 2023 è stato praticamente cestinato in anticipo, ben sapendo che non c’era nessuna possibilità di tornare ad essere protagonista nei tornei del Grand Slam.

Il vero obiettivo per il fenomeno di Manacor è quello di riprendersi al 100% in vista del 2024, sua ultima stagione nel circuito. Ha già annunciato che il prossimo anno sarà quello del congedo definitivo dal tennis giocato e vuole farlo nel migliore dei modi.

Nadal, clamoroso annuncio di David Ferrer: “Potrebbe esserci per la Coppa Davis”

In realtà, oltre a prepararsi al meglio per il Roland Garros del 2024, ciliegina su una torta fatta di 22 Slam, Nadal aveva messo in preventivo una flebile speranza di partecipare anche alla Coppa Davis. Le fasi finali della competizione per nazioni si terranno dal 21 al 26 novembre e in teoria i tempi per esserci ci sarebbero pure.

A parlare di questa eventualità è stato anche il ct spagnolo e vecchia conoscenza di Nadal in campo, David Ferrer. Parlando al quotidiano Marca, lo spagnolo ha rivelato: “Se dovessimo qualificarci spero di vedere Rafa in squadra. Non è un’utopia, spero che possa essere con noi”.

Insomma una bella iniezione di fiducia anche per tutti i tifosi di Nadal che non vedono l’ora di ammirare nuovamente le sue gesta su un campo di tennis.

La Spagna deve però qualificarsi nel Gruppo C, dove affronterà niente di meno che la Serbia di Djokovic, la Repubblica Ceca e la Corea. Ci sarà questa volta un tifo speciale per gli iberici, anche dai fan neutrali.