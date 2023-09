US Open, che retroscena: la confessione di Sakkari

La tennista greca Maria Sakkari, in piena crisi di gioco e di risultati, ha parlato di un curioso episodio accaduto durante il suo incontro

Aveva chiuso il 2022 con rinnovate ambizioni di entrare stabilmente nelle prime tre posizioni del ranking WTA: un obiettivo più che realistico per Maria Sakkari, che veleggiava tra la quarta e la quinta posizione. Forse nessuno avrebbe però potuto immaginare che il 2023 potesse regalare una delusione dietro l’altra.

Fuori al terzo turno degli Australian Open, eliminata al primo turno dal Roland Garros, da Wimbledon e anche, la sconfitta è recentissima, dagli US Open in corso di svolgimento.

Se fossimo in un film di fantascienza potremmo ipotizzare l’esistenza di un virus che ha colpito tutti i tennisti greci, visto che anche Stefanos Tsitsipas, il numero uno ellenico, sta collezionando una delusione dietro l’altra: anch’egli è stato eliminato prematuramente – al secondo turno – dal Major americano, per mano dello svizzero Dominik Stricker. Un vero disastro, insomma.

L’atleta greca, che miracolosamente è ancora nella Top Ten ma che dovrà presumibilmente cedere delle posizioni alla fine di Flushing Meadows, ha stupito tutti nella conferenza stampa tenutasi al termine del suo sfortunato incontro con la spagnola Rebeka Masarova, che l’ha battuta in due set ponendo fine ai suoi sogni di gloria.

Us Open, la denuncia di Maria Sakkari

“Ho sentito odore di cannabis. Non mi ha influenzato in alcun modo, era solo un commento, non ha nulla a che fare con la partita. L’ho sentita anche ieri in allenamento, ma è irrilevante. C’è un parco dietro lo stadio e la gente può fare quello che vuole. Non ci pensi, perchè l’unica cosa che ti interessa è vincere la partita”, ha dichiarato la greca. C’è assolutamente da crederle, anche perchè sull’argomento c’è un precedente illustre. Che risale giusto ad un anno fa e relativo allo stesso torneo.

Nel 2022, in un analogo incontro coi giornalisti, anche il bizzoso ma talentuoso Nick Kyrgios denunciò lo stesso tipo di ‘odore’ proveniente dalle tribune, addirittura. Il tennista greco, perennemente in polemica col giudice di sedia e col comportamento del pubblico – a dire il vero abbastanza indisciplinato da sempre a New York – fece notare la cosa già in campo, durante il match. Salvo poi proseguire regolarmente la sua partita.

Chissà se il curioso episodio si ripeterà durante il corso di un torneo che è ancora alle sue battute iniziali, ma che ha già regalato incredibili sorprese come l’eliminazione, in campo maschile, dello stesso Tsitsipas, di Rune e di Ruud. E che in campo femminile ha visto la straordinaria performance della rediviva Caroline Wozniacki, che ha sbattuto fuori una certa Petra Kvitova.