Alonso smonta la Formula 1, così cambia tutto

Fernando Alonso è sempre un personaggio atipico nel mondo della Formula 1, non manca di far discutere gli appassionati dei motori

Il pilota spagnolo è sempre alla ricerca della vittoria numero 33, con il numero che lo accompagna sulla livrea quasi come se fosse una sorta di tabù. Le polemiche però quando si parla del driver ex Ferrari sono sempre all’ordine del giorno.

Ha ritrovato grinta e carattere con l’Aston Martin, definendola spesso come la migliore scelta fatta in questo periodo della sua carriera. Fernando Alonso è ancora lontano dal ritiro, a 42 anni ha ancora i riflessi di un ragazzino in pista e di certo la sua esperienza più che ventennale nel mondo delle corse è apprezzata.

Cerca ancora quella vittoria diventata un tabù, ma allo stesso tempo sta pensando già al futuro, e mettendo le mani avanti. Perché un’indiscrezione emerge sul suo futuro e su ciò che potrebbe accadere, anche nel dietro le quinte si parla molto di quanto succederà.

Alonso sceglie il pilota, polemiche in F1

L’Aston Martin è una scuderia in crescita e non nasconde di certo le sue ambizioni. Dopo una flessione a metà campionato è riuscita a mandare ancora Alonso sul podio, che ha di certo salutato con favore questa nuova fiammata. Come rivela El Nacional, lo spagnolo avrebbe già un suo pupillo per la prossima stagione da piazzare nella scuderia, collocandolo come sua seconda guida: Yuri Tsunoda all’Aston Martin, il giapponese è il preferito di Alonso.

C’è della stima importante tra il giovane pilota e l’ex campione del mondo. Tsunoda ha sempre venerato Alonso, tanto da dirsi addirittura tifoso dell’Oviedo. Il giapponese, per altro, sta mostrando numeri interessanti con la Williams, che a sorpresa è risalita dal fondo e sta disputando alcune corse di grande rispetto. Tutto ciò piace allo spagnolo, che sta caldeggiando questa chance soprattutto considerando come il nipponico abbia mercato per il 2024.

L’intervento di Alonso sarà decisivo, spiazzando gli altri team che polemizzano un po’ per l’ascendente che ha lo spagnolo. Tsunoda all’Aston Martin, Lance Stroll molto probabilmente altrove: il canadese è ormai avvilito dai continui confronti e distacchi dal suo collega, starebbe addirittura pensando di mollare i motori per giocare a tennis a tempo pieno.

Non gli mancherebbe il tempo e il denaro: Stroll senior continuerà a detenere il pacchetto azionario della scuderia, ma con una nuova coppia dei piloti. Un giovane promettente e un veterano che ha ancora molto da dire.