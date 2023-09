Osimhen saluta Napoli: l’addio è già fissato

Piove sul bagnato in casa Napoli, potrebbe avvicinarsi l’addio di Victor Osimhen: ecco dove potrebbe giocare l’attaccante azzurro

Le brutte notizie per i tifosi del Napoli non sembrano finire in questo periodo. Il mercato appena concluso ha lasciato l’amaro in bocca in molti supporter azzurri, convinti che non sia stato fatto il massimo per rinforzare un organico che, soprattutto con la cessione di Kim, è parso a molti indebolito. Ma a tenere banco, all’indomani della prima sconfitta dei campioni d’Italia, contro la Lazio di Sarri al Maradona, è ancora il futuro di Victor Osimhen.

Quel rinnovo che si avvicina ma che non è ancora stato messo nero su bianco tiene infatti con il fiato sospeso tutti i tifosi. E nonostante l’accordo sembra sia ormai stato trovato, e manchi solo l’effettiva ratifica, non si placano le voci sul futuro del bomber nigeriano. L’addio anzi potrebbe essere già stato fissato, con tanto di destinazione.

Se alle offerte arabe in qualche modo il Napoli e il giocatore sono riusciti a resistere, nonostante la pioggia di milioni che avrebbe potuto arricchire sia l’attaccante che il club, a certe sirene europee dire di ‘no’ può diventare davvero difficile.

C’è infatti una big europea che, se quest’anno ha preferito ‘accontentarsi’, lavorando su altri profili più economici ma di indubbio valore, nella prossima stagione sembrerebbe pronta a puntare tutto proprio su Victor, uno dei migliori attaccanti al mondo desideroso di fare il definitivo salto di qualità in termini di ingaggio e di prospettive.

Addio Osimhen, delusione per i tifosi del Napoli: ecco quando partirà

Che il rinnovo arrivi o meno, secondo i rumor di mercato sembra chiaro che Victor Osimhen lascerà Napoli nella prossima sessione estiva. Trattenerlo ancora, dopo quattro anni di vittorie, sconfitte, trionfi e tanti gol, sarà davvero difficile per Aurelio De Laurentiis e il club azzurro.

C’è infatti una grande squadra europea che sembrerebbe aver messo in agenda il suo arrivo nel 2024. Osimhen sarebbe infatti l’unico calciatore in grado di rimpiazzare nel cuore dei tifosi l’idolo in partenza alla scadenza del contratto.

Il riferimento è ovviamente al Paris Saint-Germain. A prescindere da come andrà la stagione, è chiaro che molto difficilmente si arriverà a un ulteriore rinnovo tra la squadra francese e Kylian Mbappé, ormai deciso a trasferirsi in Spagna per coronare il sogno di giocare nel Real Madrid.

Certo, nel dubbio il PSG si è già cautelato negli ultimi giorni del mercato appena concluso portando a casa, per ben 95 milioni dall’Eintracht Francoforte il nazionale francese Kolo Muani. Un attaccante che per caratteristiche può ricordare molto Victor. Non dovesse però il centravanti transalpino riuscire a confermare le sue immense qualità (lo scorso anno ha chiuso la Bundes con 15 gol e 14 assist in 32 presenze), è evidente che per sostituire Mbappé servirà al PSG un ulteriore rinforzo in attacco.

E quel rinforzo potrebbe essere proprio Osimhen. Senza la firma sul rinnovo, il suo prezzo infatti calerebbe moltissimo, visto che l’attuale accordo con il Napoli è in scadenza nel 2025.

In caso di rinnovo, è più che probabile che i francesi possano riuscire ad attivare quella clausola rescissoria che dovrebbe essere fissata attorno ai 150 milioni di euro. Insomma, ad oggi l’idea Osimhen-PSG sembra tutto meno che una semplice suggestione. Ma la stagione è appena cominciata, e nel calcio come nella vita tutto può cambiare da un momento all’altro.

