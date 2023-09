Sainz vs Leclerc, ecco l’annuncio che non ti aspetti

By

C’è fermento in casa Ferrari in vista della prossima stagione. Il rapporto tra Leclerc e Sainz è al centro del dibattito nel team di Maranello

Con il mondiale di Formula 1 sempre più saldamente nelle mani di Max Verstappen e della sua Red Bull l’obiettivo di scuderie, progettisti e piloti è puntato già alla prossima stagione. In realtà stando al parere di molti addetti ai lavori anche nel 2024 il dominio del team austriaco sarà più o meno inattaccabile.

Ci sono tutti i presupposti perchè Verstappen possa centrare il quarto titolo mondiale consecutivo con relativa facilità, nonostante gli sforzi profusi dalla concorrenza. In primis la Ferrari che al netto di qualche inciampo di troppo sta lavorando duramente per ridurre quanto prima il gap che la separa da Milton Keynes.

Anche per la prossima stagione la Rossa farà affidamento sul tandem formato da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il management del Cavallino Rampante ha deciso di confermare entrambi nonostante manchi un solo anno alla scadenza del contratto che li lega al team modenese.

Il nuovo team principal Frederic Vasseur ripone massima fiducia in entrambi e confida nella loro smodata ambizione. Nessuno dei due finora ha ottenuto grandi vittorie in carriera e per questo motivo la fame di successi di Sainz e Leclerc potrebbe fare la differenza.

Ferrari, Sainz contro Leclerc: la presa di posizione lascia i tifosi senza parole

E a quanto pare la strategia del box Ferrari prevede un aumento graduale del livello di tensione tra i due driver. Un modo come un altro per spingere il madrileno e il monegasco a tenere premuto il più possibile il piede sull’acceleratore.

Le parole pronunciate davanti ai microfoni dei giornalisti da Frederic Vasseur lasciano intuire come la Ferrari confidi in una sempre più crescente rivalità tra Leclerc e Sainz. L’idea è che una competizione interna, anche piuttosto aspra, possa produrre risultati di alto livello.

“Charles e Carlos – sottolinea Vasseur – sono due piloti competitivi e vogliono vincere in qualunque tipo di sfida, e questo è positivo. La competizione fa parte del loro rapporto, ma non c’è una grande differenza tra di loro”.

La Ferrari è dunque soddisfatta del lavoro svolto da entrambi ma vorrebbe che tra i due non corresse troppo buon sangue: “Un certo tipo di rivalità deve essere necessaria, perché se sono troppo amici non funziona. Bisogna restare entro certi limiti, ma non credo troppo nell’amicizia tra due piloti“.