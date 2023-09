Tamberi, altro che salto: l’atleta ha una nuova passione

Gianmarco Tamberi è un’atleta a tutto tondo. Il capitano della Nazionale di Atletica Leggera e campione d’Europa, del Mondo e Olimpico in carica si diletta anche in altri sport

Mezzo volto completamente glabro. L’altro, invece, con la barba. Un aspetto diventato una sorta di simbolo identificativo come il pipistrello di Batman o il ragno di Spider-Man. Gianmarco Tamberi, quindi, può considerarsi alla stregua di un supereroe.

Anzi, a lui i supereroi piace batterli, come lo stesso “Gimbo” ha dichiarato a caldo a margine della finale di salto in alto in cui si è laureato campione del Mondo lo scorso 15 agosto in quel di Budapest. Insomma, Gianmarco Tamberi si può considerare il primo umano in una schiera di supereroi. L’atleta classe 1992 ha vinto tutto ciò che era possibile vincere.

Nel 2021 l’oro Olimpico condiviso con l’amico fraterno Barshim. Nel 2022 l’oro europeo. Nel 2023 l’europeo a squadre e, infine, l’oro Olimpico. Una carriera costellata di successi.

La carriera di Gianmarco Tamberi, però, non è stata avara di delusioni o di momenti difficili. Basta andare indietro nel tempo e tornare al 15 luglio 2016. Durante la gara di salto in alto valida per la Diamond League Gianmarco Tamberi fa registrare il record italiano saltando l’asta a 2.39 metri. Gimbo, poi, fa alzare l’asticella a 2,41 metri. Rincorsa, il salto. Il crack. L’atleta marchigiano si infortuna.

La prognosi è grave: rottura di un legamento della caviglia e stop di 4 mesi. Una prognosi resa ancora più grave dal fatto che l’infortunio sia arrivato ad un mese dalle Olimpiadi di Rio a cui Tamberi teneva tanto. “Half-Shave”, però, non si arrende e sul gesso che sarà costretto a indossare scrive Tokyo 2020. Il marchigiano dimostra, quindi, di avere le idee chiare. Da allora comincia la definitiva risalita. Quella caduta, dunque, ha dato a Tamberi quella spinta per poter diventare l’atleta che abbiamo il privilegio di poter ammirare.

Gianmarco Tamberi, non solo il salto in alto: “Gimbo” prova il lancio del giavellotto!

Gianmarco Tamberi, però, è un campione a tutto tondo. Il marchigiano, infatti, non si limita al salto in alto. “Gimbo” si diletta anche in altre discipline mettendo in evidenza tutto il suo talento cristallino. Qualcosa che si vede raramente. Gianmarco Tamberi ha sempre dimostrato di essere un abile giocatore di basket. Un’amore per la palla a spicchi che “Half-Shave” non ha mai nascosto.

Da qualche tempo, però, sembra che il campione di “tutto” in carica abbia un’altra passione: il lancio del giavellotto. In un video apparso sui social, infatti, è possibile notare Tamberi lanciare un giavellotto con risultati molto buoni. Neeja Chopra, campione mondiale ed olimpico in carica nel lancio del giavellotto, si sta allenando insieme a Tamberi e gli sta insegnando quello che potremmo definire “i trucchi del mestiere”.