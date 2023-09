130 milioni e addio nel 2024: nuova squadra per Kvaratskhelia

Un top club starebbe progettando l’assalto all’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: 130 milioni per la firma nell’estate del 2024

Di lavoro da svolgere per mister Rudi Garcia ce n’è eccome. In queste prime uscite stagionali il Napoli ha raccolto sei punti in tre partite e contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri ha rimediato la prima sconfitta in campionato. Perdere ci sta, è inevitabile nell’arco di una lunga annata sportiva.

Ad ogni modo, la squadra azzurra finora ha convinto decisamente meno rispetto a quella guidata da Luciano Spalletti. È abbastanza evidente, infatti, come il livello delle prestazioni nel complesso sia calato. D’altronde, dopo uno Scudetto vinto a distanza di trentatré anni dall’ultima volta è assolutamente fisiologico abbassare un po’ la guardia. A maggior ragione se perdi pezzi importanti.

Oltre a Spalletti, il club partenopeo nelle scorse settimane ha salutato anche Cristiano Giuntoli e Kim, due dei protagonisti assoluti della meravigliosa cavalcata verso un trionfo che ha segnato la storia del calcio italiano. A queste condizioni non è semplice ripartire subito nel migliore dei modi. I biancocelesti, dal canto loro, hanno incastrato sul piano tattico la truppa napoletana, meritando il successo in trasferta.

Ora Garcia dovrà sfruttare la sosta per risolvere alcune problematiche emerse negli ultimi giorni, in particolare la fase difensiva. Nel Napoli di Spalletti si percepiva molto più equilibrio, un dettaglio che consentiva alla squadra di subire pochi gol. Adesso pare che la situazione sia cambiata in peggio, perciò bisogna intervenire in tal senso. Le difficoltà a livello difensivo, inevitabilmente, influiscono pure sulla produzione offensiva della compagine campana.

Tant’è che sabato sera nemmeno Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno brillato all’interno del rettangolo verde di gioco del ‘Maradona’. L’esterno d’attacco georgiano, tornato titolare dopo il recente stop per infortunio, si è messo un po’ in mostra soprattutto nel primo tempo, ma non è riuscito ad incidere più di tanto. Segno di come probabilmente ci sia qualcosa da rivedere.

Calciomercato Napoli, il top club pensa a Kvaratskhelia: 130 milioni nel 2024

Comunque Kvaratskhelia resta un giocatore sontuoso, capace di fare la differenza in ogni momento ed in ogni gara. Non a caso, i top club continuano a seguirlo a distanza. Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Barcellona starebbe pianificando un vero e proprio assalto nell’estate del 2024.

Nonostante le note difficoltà finanziarie che affliggono il club blaugrana da ormai diverso tempo, gli spagnoli sarebbero intenzionati a voler fare sul serio tra un anno. L’acquisto è tutt’altro che semplice, anche perché la stella del Napoli presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.

Il rinnovo del talento di Tiflis classe 2001, invece, è stato congelato per ora. Il Barcellona, dal canto suo, potrebbe avanzare una super offerta da 130 milioni di euro, ma presumibilmente cercherà prima di trovare un accordo il più possibile favorevole dal punto di vista economico. Uno scenario al di là da venire, con Kvaratskhelia che deve ricominciare in fretta ad essere l’incubo degli avversari.

