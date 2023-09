Allegri infuriato con Giuntoli: lo voleva a tutti i costi

Allegri ‘infuriato’ con Giuntoli. Si sentono ancora gli effetti del calciomercato che si è chiuso qualche giorno fa. Alla Juve pesa un mancato arrivo

Il mondo del calcio non è un qualcosa a sé stante. Anche in quell’infinito universo fatto di pianeti che si attraggono e respingono a seconda dei momenti e delle giuste convenienze, il pettegolezzo regna sovrano.

In riferimento alla Juventus e al suo nuovo corso scritto, e descritto, da John Elkann, Massimiliano Allegri è rimasta l’unica componente che ha unito il vecchio al nuovo. Voci di corridoio incontrollate, ed incontrollabili, raccontano di come il tecnico livornese abbia proposto, per il ruolo di nuovo direttore dell’area tecnica, nomi alternativi a quello di Cristiano Giuntoli, profilo scelto invece dalla proprietà.

Più o meno le stesse voci hanno raccontato altresì di come l’ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia volesse ricostituire in terra sabauda il Regno delle due Sicilie calcistiche portando Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Le cose poi sono andate in maniera diversa. Giuntoli è approdato a Torino in leggero ritardo sui tempi previsti ma è comunque arrivato e ha iniziato il suo lavoro a stretto contatto con Allegri.

Una collaborazione, così almeno ci viene raccontato, dove non sembrano mancare le diversità di vedute.

Allegri infuriato con Giuntoli: mirino su Lukaku

E’ stato il tormentone estivo dell’estate calcistica. La possibile cessione da parte della Juventus di Dusan Vlahovic e l’approdo in maglia bianconera di Romelu Lukaku.

Mentre sembrava in via di definizione l’acquisto da parte dell’Inter del centravanti belga, la notizia che anche la Juventus stesse trattando il giocatore di proprietà del Chelsea ha fatto infuriare l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che ha interrotto immediatamente ogni contatto con il club inglese. Nel frattempo Juventus e Chelsea hanno iniziato ad imbastire una trattativa che prevedesse uno scambio Vlahovic-Lukaku con l’aggiunta di un conguaglio a favore della società bianconera.

Il conguaglio richiesto dalla Juventus, 40 milioni di euro, ha rappresentato lo scoglio insuperabile che ha di fatto reso impossibile la chiusura della trattativa. Nel momento in cui Juventus e Chelsea hanno visto definitivamente arenarsi l’affare, ecco che è apparsa sulla scena la Roma. Big Rom è sbarcato a Fiumicino e ha indossato la maglia giallorossa della formazione di José Mourinho. Una conclusione che, secondo l’insider bianconero Juventus Mercato, non è piaciuta affatto al tecnico bianconero.

“Allegri infuriato con Giuntoli e Manna gli era stato promesso Lukaku“. Nella stagione più delicata sulla panchina della Juventus, Allegri ha fatto un nome forte da inserire nella sua compagine. L’unico attaccante in grado di spaccare difese e pronostici. Un colpo assai poco giuntoliano, sempre poco propenso ad acquistare a cifre importanti giocatori di trent’anni con, in più, ingaggi quasi proibitivi per la Juventus attuale. Eppure la trattativa per portare l’ex centravanti dell’Inter sotto la Mole c’è stata. Ma è fallita.

L’insider ci fa sapere inoltre come, nonostante questa cocente delusione, Allegri rimarrà sulla panchina della Juventus fino alla fine di questa stagione. Poi, probabilmente, il congedo. Salvo cambiamenti.