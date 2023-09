Roma, caos totale: i giocatori accusano Mourinho

Esplode la crisi in casa Roma. La sconfitta contro il Milan, nettissima sul piano del gioco, ha causato uno scontro tra i giocatori e Mourinho

Non tragga in inganno il risicato 2-1 con cui il Milan ha conquistato i tre punti venerdì sera allo stadio Olimpico. La sfida tra la squadra di Pioli e la Roma di Josè Mourinho non ha avuto storia, in virtù di una superiorità rossonera apparsa imbarazzante fin dal fischio d’inizio.

Leao e compagni hanno travolto le labili resistenze di Smalling e compagni, disponendo a piacimento di una squadra inguardabile sia sotto l’aspetto agonistico che tattico. Pioli ha inferto una dura lezione a Mourinho, che ora è chiamato ad affrontare la prima vera crisi della Roma con lui seduto in panchina.

Del resto i numeri sono impietosi: un punto in tre partite, frutto di un pareggio e due sconfitte, relegano i giallorossi al penultimo posto in classifica: peggio dei lupi capitolini ha fatto solo l’Empoli, fermo a quota zero. E proprio contro gli azzurri toscani la Roma si troverà a giocare domenica 17 settembre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Una sfida che la Roma dovrà vincere a qualsiasi costo per scacciare l’incubo della crisi e salvare una stagione che rischia di prendere una brutta piega. Il tempo per rimettersi in carreggiata non manca, ma non se ne può sprecare altro. E che il clima all’interno dello spogliatoio romanista non sia dei migliori si intuisce da un tweet pubblicato dal direttore dell’emittente Radio Radio, il giornalista Ilario Di Giovambattista.

Roma, siamo al tutti contro tutti: volano accuse tra i giocatori e Mourinho

Secondo Di Giovambattista il tecnico di Setubal avrebbe accusato la squadra per il modo in cui ha affrontato il Milan, alzando di molto il tono della voce e usando termini piuttosto forti. Alcuni calciatori, evidentemente infastiditi, avrebbero replicato criticando a loro volta Mourinho per suoi sistemi di allenamento. Allo Special One verrebbe rimproverata una scarsa attenzione per la tattica e per la qualità del gioco.

Alla luce di una tensione creatasi soprattutto a causa della mancanza di risultati saranno decisivi i prossimi giorni, quelli in cui i giocatori rimasti a Roma perchè non convocati dalle proprie Nazionali torneranno ad allenarsi a Trigoria. Nelle prossime ore potrebbe andare in scena una sorta di resa dei conti tra Mourinho e la squadra. La Roma è in ebollizione.