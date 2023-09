La Roma oltre Mourinho: Friedkin prende lui!

La Roma ha le idee chiare anche per il futuro e sta già studiando con chi poter sostituire eventualmente Mourinho, in scadenza di contratto a giugno

Il tecnico portoghese è da tre stagioni sulla panchina giallorossa, quasi un unicum nella sua carriera e a fine campionato potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Il nome buono per Trigoria è già pronto.

Il mercato della Roma è stato di certo uno dei più brillanti in Serie A. In totale hanno varcato le porte di Trigoria ben 8 nuovi giocatori, a fronte delle partenze di Wijnaldum, Matic, Ibanez, Camara, Tahirovic e all’infortunio di Tammy Abraham. Mourinho ha a disposizione praticamente un terzo della rosa nuovo, con Paredes, Renato Sanches, Kristensen, Aouar, N’Dicka, Azmoun, Lukaku e Llorente (già presente da gennaio) che costituiranno l’ossatura della nuova Roma.

Per una volta anche i silenziosissimi Friedkin hanno aperto bocca per commentare le ambizioni della rosa giallorossa. Il presidente, Dan Friedkin, ha parlato di grande mercato durante il sorteggio di Champions League a Montecarlo (presente come vice presidente dell’ECA) e ha ribadito l’ambizione del club. L’obiettivo in questa stagione è piazzarsi tra le prime 4 della Serie A, cosa che non avviene ormai da 5 anni. Mourinho ha un gruppo piuttosto competitivo a disposizione, con la ciliegina di Romelu Lukaku con cui scalare le vette del nostro campionato.

Roma, il nome caldo per il dopo Mourinho è De Zerbi: i Friedkin studiano il futuro

Eppure lo Special One non dovrebbe restare a lungo alla Roma. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e c’è la sensazione che questa stagione sia un po’ un all-in. Bisogna tornare in Champions e provare una nuova scalata all’Europa League, prima magari di dirsi addio. D’altronde il portoghese ha già un nuovo impegno in pectore, ovvero è diventato membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy dell’Arabia Saudita. Collaborerà per i prossimi tre anni a stretto contatto con il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, per la crescita del movimento calcistico dell’Arabia Saudita.

In tutto questo, imprenditori come i Friedkin non possono stare a guardare e stanno già cercando di capire come poter reagire ad un eventuale addio del proprio allenatore. Un nome che piace moltissimo a Trigoria, e non da oggi, è quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton sta facendo un lavoro fantastico in Premier League. Ha portato i suoi ad una storica qualificazione in Europa League lo scorso anno ed è ripartito piuttosto bene anche in questa stagione.

Lui, che era stato seguito anche dalla Roma di Massara e Totti prima dell’arrivo di Fonseca, può essere il nome giusto per i giallorossi. Un progetto completamente diverso rispetto a quello di Mou, anche perché ripartirebbe da giovani e calciatori emergenti, magari a discapito di qualche nome affermato. Per ora si tratta solo di un’idea embrionale ma di certo potrebbe diventare molto concreta nei prossimi mesi.

