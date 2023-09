Serie A, ecco un’altra partenza: vola in Arabia Saudita

La Serie A sta per perdere un altro talento in direzione Arabia Saudita. La cessione è ormai davvero ad un passo

La fuga verso il Golfo, inaugurata da Cristiano Ronaldo, sta portando moltissimi giocatori importanti nella Saudi Pro League. Il richiamo di ingaggi faraonici è difficile da poter frenare, specie per chi guadagna assai meno.

La vera rivoluzione del calcio internazionale in questa ultima estate è stata rappresentata senza dubbio dal mercato arabo. La Saudi Pro League sembrava poter essere la nuova frontiera per nomi altisonanti alla fine della loro scintillante carriera. La scelta di Cristiano Ronaldo di sposare il progetto dell’Al-Nassr, dopo aver detto addio al Manchester United, poteva essere l’emblema di questa deriva.

Come accaduto negli anni passati con Usa, Russia e Cina, i mercati esotici aprono i propri battenti a profili in grado di promuovere il movimento e di far presa sulle nuove generazioni. Con il passare dei mesi, però, si è capito che l’Arabia Saudita non stava cercando di fare solo questo. L’idea di ospitare il Mondiale nel 2030 (o 2034) è sicuramente alla base di un investimento mai visto prima, ma c’è anche dell’altro.

Come avvenuto per il Padel con il Qatar, qui si sta creando un circuito alternativo che vede coinvolti anche giovani talenti, calciatori di prospettiva e in rampa di lancio.

Bologna, Barrow vola in Arabia Saudita: è fatta per la cessione all’Al Taawoun Fc

Nel corso di questa estate, solo per rimanere alla Serie A, abbiamo visto volare in Arabia Saudita giocatori come Brozovic, Milinkovic-Savic e Ibanez, nomi tutt’altro che a fine carriera. I soldi della Saudi Pro League hanno fatto piuttosto comodo ai conti disastrati dei nostri club e anche alle tasche dei giocatori stessi, ricoperti d’oro per spostarsi.

L’ultimo nome che potrebbe spiccare il volo è quello di Musa Barrow, attaccante del Bologna, scuola Atalanta. Il suo rapporto con Thiago Motta era deteriorato da tempo e in una conferenza stampa prima dell’inizio del campionato, lo stesso allenatore felsineo aveva sottolineato come per lui fosse arrivato il momento di provare una nuova esperienza.

Una soluzione non si era trovata in Europa e invece potrebbe arrivare proprio in extremis in Arabia. Il mercato saudita chiude infatti il 7 settembre e c’è il tempio di concretizzare il passaggio di Barrow all’Al Taawoun Fc, come riportato dai colleghi di calciomercato.it. Una scelta condivisa da calciatore e squadra che non lascia nessuno scontento.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI