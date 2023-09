Chiesa via a gennaio: cifra e destinazione

Federico Chiesa è stato di certo uno dei migliori in questo avvio di stagione, eppure potrebbe essere ceduto già a gennaio

L’attaccante esterno ha molto seguito, soprattutto all’estero e di fronte ad una buona offerta la Juventus potrebbe anche lasciarlo andare in futuro, al netto del fatto che è centrale ora nei meccanismi di Allegri. Su di lui ci sono soprattutto sirene inglesi.

La stagione della Juventus è iniziata sicuramente in modo più positivo della chiusura dello scorso anno. I ragazzi di Allegri hanno conquistato 7 punti, grazie a due vittorie e un pareggio. All’esordio era arrivato subito un convincente 0-3 sul campo dell’Udinese, bissato dall’altro successo in trasferta per 0-2 a Empoli, domenica sera. In mezzo il passo falso casalingo con il Bologna di Thiago Motta, penalizzato anche dal mancato rigore su Ndoye.

Sui bianconeri erano piovute diverse critiche per il risultato dello Stadium, non tanto per il punto raccolto con difficoltà, quanto per una prestazione piuttosto scadente. Si sono rivisti alcuni fantasmi del passato campionato, una pagina da cancellare alla svelta. Chi sta identificando al meglio il cambio di passo rispetto a 12 mesi fa è Federico Chiesa. In tutto il 2022/2023, l’ex ala Viola aveva collezionato 21 presenze in campionato e 2 gol. Ora con sole 3 partite ha già eguagliato le sue statistiche.

Segno evidente che il ginocchio è tornato finalmente a posto e può spingere come faceva ai bei tempi.

Juventus, Chiesa in Premier a gennaio: Liverpool e Aston Villa fanno sul serio

Eppure anche in chiave mercato la Juventus non è così sicura di tenere Chiesa troppo a lungo. Si perché il figlio d’arte potrebbe finire sul mercato e già nella finestra di gennaio. Cristiano Giuntoli non ha mai nascosto che se ci sarà bisogno di sacrificare qualche big in nome del bilancio non si guarderà in faccia a nessuno e questo può essere il primo caso.

Nel corso di questa estate le principali sirene che sono suonate alla porta di Chiesa provenivano tutte dalla Premier League. Gli inglesi stimano particolarmente il campione d’Europa e sarebbero pronti a follie pur di accaparrarselo. In prima fila troviamo Liverpool e Aston Villa, con Klopp ed Emery che saprebbero come esaltarlo.

La Juve non ha intenzione di accontentare le richieste di rinnovo del ragazzo, da almeno 8 milioni netti a stagione e probabilmente cercherà di monetizzare già in inverno. Il costo del cartellino è di almeno 40 milioni.

