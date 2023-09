Dramma Berrettini: ecco il primo forfait

Matteo Berrettini è ancora in attesa di una diagnosi certa dopo il tremendo infortunio subito allo Us Open. Inevitabile l’assenza a un evento cui l’azzurro teneva parecchio

Ancora uno stop, purtroppo, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato fiducia e consapevolezza dopo una prima parte di stagione da dimenticare. La sfortuna non dà tregua a Matteo Berrettini, costretto nuovamente a fermarsi a causa del brutto infortunio subito nel corso del match dello Us Open contro Rinderknech.

Le immagini della caviglia distorta e dell’urlo di dolore lancinante dopo la caduta sono state un colpo al cuore per tutti gli appassionati di tennis, subito preoccupati per le condizioni di Berrettini. Preoccupazione che è aumentata inevitabilmente dopo aver visto il tennista azzurro in sedia a rotelle negli spogliatoi, impossibilitato a poggiare la gamba a terra.

Immagini che hanno (purtroppo) ricordato quelle, altrettanto drammatiche, di Alexander Zverev, la cui caviglia ha ceduto nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. Il tedesco ha dovuto subire un’operazione ai legamenti dell’articolazione con un conseguente stop di sei mesi prima di tornare in campo.

Berrettini verso il forfait, scelta inevitabile

La diagnosi dell’infortunio subito da Berrettini allo Us Open ancora non c’è. L’azzurro si è sottoposto a una risonanza magnetica, della quale attende ancora l’esito finale. In attesa del verdetto, sembra comunque certa l’assenza dell’ex top ten da un evento cui teneva tantissimo ovvero la fase a gironi Coppa Davis.

L’Italia ospiterà a Bologna, dal 12 al 17 settembre, il girone con il Canada campione in carica, la Svezia e il Cile. In palio c’è la qualificazione alla fase finale in programma a Malaga il prossimo novembre. Berrettini è stato convocato dal Capitano, Filippo Volandri, insieme a Sinner, Musetti e ai doppisti Fognini e Bolelli.

Difficilmente però sarà in campo. A confermarlo è stato lo stesso Volandri. “E’ difficile vederlo con noi – si legge nelle dichiarazioni riprese da Corriere.it – Matteo si stava rimboccando le maniche e l’infortunio gli riporta giù il morale ma sono casualità.”

Berrettini dovrebbe essere sostituto da Lorenzo Sonego, inizialmente escluso dalla lista dei convocati. Un avvicendamento che consolerà, almeno in parte, il tennista azzurro. Quest’ultimo, infatti, in più di una intervista ha ribadito come Sonego sia il suo miglior amico nel circuito.

I due si sono affrontati, recentemente, a Stoccarda e Wimbledon con una vittoria per parte. Sonego è stato escluso dai convocati di Volandri non per scelta tecnica ma per la necessità di tenere in squadra due specialisti del doppio come Fognini e Bolelli.