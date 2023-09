Resa dei conti tra Verstappen e Hamilton: “Non lo accetta”

Tra i due campioni di Formula 1 clima sempre più teso. Il botta e risposta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton scuote il circus

Non c’è dubbio che Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno segnando gli ultimi anni di questa Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull si avvia a vincere il suo terzo titolo mondiale consecutivo, un passo importante per certificare un dominio che fino a pochi anni fa apparteneva invece al rivale inglese.

Il pilota britannico infatti, durante lo scorso decennio, è stato l’assoluto dominatore della Formula 1. Un rapporto di forza che però, nel 2021, si è invertito a favore di Verstappen, da allora capace di mettere dietro la prima guida Mercedes. Naturale però che tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori, ci sia un costante e continuo confronto tra i due. Meglio Hamilton o Verstappen? E i due non fanno certamente nulla per smorzare i toni, come ad esempio accaduto a corollario del Gran Premio di Monza.

Mentre Verstappen, ormai nemmeno fa più notizia, vinceva anche il Gran Premio d’Italia, relegando Hamilton ad un poco consolatorio sesto posto, la polemica tra i due si spingeva sul versante di chi avesse avuto più competizione interna durante i suoi anni di dominio.

A far partire la polemica era stato Hamilton che aveva punzecchiato il rivale alludendo al fatto che Verstappen non avesse mai avuto un pilota con la sua stessa macchina in grado di impensierirlo. Per Hamilton Sergio Perez, attuale seconda guida in Red Bull, non può essere paragonato ai compagni di box avuti da lui. Il pilota britannico ha infatti mostrato di aver avuto ben tra campioni del mondo come compagni di box, ossia Alonso, Button e Rosberg, oltre a due piloti di buonissimo livello come Bottas e Russell.

Hamilton provoca, Verstappen risponde

Non si è fatta attendere la risposta di Max Verstappen. Il pilota olandese ha immediatamente risposto al collega-rivale della Mercedes, andando a punzecchiare l’orgoglio ferito della scuderia rivale che, dopo tanti anni di dominio, adesso si trova costretta a battagliare con altre scuderie per il secondo posto dietro al dominante Red Bull.

Addirittura Verstappen, con una certa vena provocatoria, si è lasciato andare anche ad un consiglio per i rivali: ossia fare quanto fatto dalla Red Bull negli anni in cui a dominare era la Mercedes. “Non è facile dopo che vinci per tanti anni.” ha dichiarato il pilota olandese. “Non lo accetta, ma devi anche essere realista e apprezzare quanto fatto dagli altri team. Quando loro dominavano, noi abbiamo fatto così. Abbiamo lavorato per migliorare, ed ecco come cambiano le cose.”