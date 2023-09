Hamilton e Verstappen sotto accusa: volano parole pesanti

Il Gran Premio di Monza ha testimoniato l’ennesima grande risultato di Verstappen, autentico dominatore del Mondiale

Cambiano le città e le sedi dei Gran Premi ma non cambiano i risultati. Max Verstappen continua a vincere e dominare lasciando le briciole agli avversari; la partenza in pole di Sainz a Monza aveva lasciato ben sperare e invece alla fine il risultato è stato lo stesso.

I primi 15 giri hanno visto la Ferrari al comando ma dopo Verstappen ha scavalcato tutti e ha dominato. Buon Gran Premio comunque della Rossa con Sainz che è arrivato sul podio. Negli ultimi anni la Formula Uno è cambiata molto ma alla fine sono solo due i piloti che hanno ottenuto grandi risultati, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen.

Due titoli e ora il terzo è questione di mesi o addirittura settimane e Verstappen ha scavato un solco rispetto a tutti gli avversari. Gli addetti ai lavori notano tutti il dominio dell’olandese (cosi come quello di Hamilton in passato), ma non tutti la pensano cosi. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto davvero molto ‘rumore’.

Formula Uno, Alonso stuzzica Hamilton e Verstappen

Dopo un ottimo inizio di stagione lo spagnolo Fernando Alonso ha rallentato, cosi come la sua vettura. Risultati altalenanti e meno podi rispetto ad inizio stagione: intanto Alonso parla dei due dominatori degli ultimi anni e gli ha riservato una frecciata non da poco. Lo spagnolo ha parlato ai microfoni del Telegraph e ha chiarito una situazione molto importante.

Per Alonso nè Hamilton e nè Verstappen hanno avuto un ruolo importante nella costruzione della loro auto e che anzi si sarebbero trovati già una vettura pronta per vincere. Alonso ha parlato cosi: “Spesso viene attribuito ai piloti il successo per la costruzione della vettura, ma non credo che questo sia un caso che li riguarda“.

Alonso ha dato cosi le sue motivazioni: “Quando Lewis è arrivato in Mercedes non ha costruito nulla, semplicemente ci sono stati dei cambiamenti nel regolamento che li ha aiutati. Verstappen? La situazione è la stessa e non credo che lui ha avuto un ruolo cosi importante per la costruzione della vettura”.

Frecciate non da poco e sicuramente parole al vetriolo nei confronti di due delle più grandi leggende della storia della Formula Uno recente. D’altro canto invece Alonso viene considerato come uno dei piloti più abili nell’aiutare nella costruzione della vettura.