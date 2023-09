La Juventus dà l’ok: Pogba ceduto subito

La Juve sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di liberarsi di Paul Pogba e del suo pesantissimo ingaggio

La vittoria di Empoli ha consentito alla Juventus di salire al terzo posto mettendosi subito alle spalle di Inter e Milan. Tre punti che sono ossigeno puro per la Signora, che aveva ricevuto molte critiche dopo la brutta prestazione casalinga nel match precedente contro il Bologna.

La sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto per Allegri, che può così cercare di recuperare al meglio alcuni giocatori non ancora nel pieno della condizione. La speranza è di poter contare di nuovo su Paul Pogba, anche perché gli esami effettuati dopo il problema accusato in terra toscana hanno escluso lesioni per il francese.

Un sospiro di sollievo per il tecnico livornese e per tutti i tifosi juventini, anche se la situazione relativa a Pogba resta sempre molto complicata. Nonostante i tanti sforzi per provare a tornare quello di un tempo, le difficoltà fisiche del centrocampista rappresentano un ostacolo apparentemente insormontabile.

Juve, svolta clamorosa: Paul Pogba ai saluti

Anche per questo non è ancora da escludere un addio di Pogba, sempre molto richiesto dall’Arabia Saudita. Già quest’estate il Polpo aveva ricevuto offerte ‘monstre’ dai club arabi: il francese aveva scelto di rinunciare per rimanere alla Juventus, ma ora le cose potrebbero cambiare. Come riportato su Twitter anche dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, infatti, pare che l’Al Ittihad abbia deciso di tentare un nuovo assalto per l’ex stella del Manchester United. Il club saudita è convinto che stavolta la Juve potrebbe decidere di lasciar partire il Nazionale francese.

L’ennesimo problema muscolare avrebbe infatti convinto la società del fatto che la condizione fisica di Pogba sia ormai irrecuperabile. Giuntoli, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe anche provato a proporre all’entourage del francese una riduzione dello stipendio da 8 milioni di euro all’anno (il più alto della rosa juventina): ecco perché un’eventuale offerta dell’Al Ittihad verrebbe accolta ben volentieri dalla compagine piemontese, che potrebbe così liberarsi di un ingaggio pesantissimo.

In questa sua seconda avventura bianconera, cominciata nell’estate 2022, Pogba è sceso in campo solo in qualche spezzone. Le qualità sembrano sempre le stesse, ma è chiaro che la Juve ha bisogno di giocatori integri per puntare a determinati obiettivi: in questo momento Pogba non riesce a dare alcuna garanzia in tal senso.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI