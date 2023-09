Pallone d’Oro, le nomination fanno notizia: non c’è CR7 dopo 22 anni

Il Pallone d’Oro 2023 ha preso vita nella giornata di ieri. France Football, testata francese ideatrice e assegnatrice del premio dal 1956, ha nominato ieri i primi 30 candidati al premio riservato al miglio giocatore dell’anno. Il premio che da quest’anno ha cambiato periodo dell’anno verrà assegnato il prossimo 30 ottobre. Come ogni anno in cui il premio capita dopo la rassegna mondiale, proprio il Qatar potrebbe avere un grosso peso nell’assegnazione del premio.

PALLONE D’ORO, I 30 CANDIDATI

Tra i 30 candidati al Pallone d’Oro c’è solamente un italiano in questa edizione. Il rappresentante dell’Italia per il premio di France Football è Nicolò Barella. Il sardo, centrocampista dell’Inter, è stato inserito grazie alle grandi prestazioni in Champions League. D’altronde i nerazzurri sono arrivati in finale, battuti solo dal Manchester City. La formazione inglese conta 6 rappresentanti, a cui vanno aggiunti: Ilkay Gündogan, ex capitano ora al Barça, e Joško Gvardiol, neo difensore citizen. Nella lista (evidenziati in grassetto, ndr) anche i sei giocatori che hanno ottenuto la nomination grazie alle prestazioni con formazioni di Serie A.

Ecco la lista completa: