“Allenatore finito e pensionato”: è durato tre giornate

“Allenatore finito e pensionato”. Il campionato di Serie A è appena partito e già vi è l’elenco di vincitori e vinti. E qualcuno inizia a respirare un’aria pesante

Quando inizia il campionato di botto cessano sorrisi, belle parole ed incoraggiamenti presentati nelle salse più disparate. I media, più generosi durante l’estate, iniziano ad essere maggiormente spietati.

Giocatori ed allenatori non hanno più bonus a loro disposizione. Chi sbaglia paga…sui giornali. La critica esercita il suo ruolo e fa tremare. Chi è stato sotto i riflettori durante l’estate per il mercato, ma non solo, è atteso sul campo poiché è lì che deve dare le sue risposte. Le prime tre giornate hanno già regalato i primi verdetti.

C’è già chi è salito agli onori delle cronache poiché rappresentanti di squadre vincenti che lotteranno fino alla fine per la vittoria finale. Ecco quindi che il derby milanese tra Milan e Inter si è già acceso, in attesa dello scontro diretto che avverrà alla ripresa del campionato, dopo la sosta dovuta alle nazionali.

Pioli e Inzaghi, Lautaro e Leao, sono loro i volti felici e vincenti di questo piccola porzione di campionato. Spunta anche un Allegri ancora un po’ confuso e traballante, un po’ come la sua Juventus che comunque sette punti li ha già incamerati. Ma se c’è chi ride vi è sempre un rovescio della medaglia che offre volti contrariati.

“Allenatore finito e pensionato”, lo dice Padovan

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma Punto Nuovo Sport Show e, tra le altre cose, ha affrontato il tema Napoli, dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio dell’ex tecnico azzurro, Maurizio Sarri.

Con la sua solita schiettezza, il giornalista ha puntato un obiettivo preciso da colpire, senza se e senza ma, il tecnico partenopeo Rudi Garcia. “Impatto di Garcia? Il Napoli contro la Lazio è apparso senza idee. Gli consiglierei di stare fermo e di toccare il meno possibile, perché più tocca questo Napoli e più fa danni“.

Padovan non ha però attaccato soltanto l’allenatore del Napoli, è volato più alto, fino ad arrivare al presidente Aurelio De Laurentiis: “Garcia è un’altra furbizia presunta di ADL, che è andato a prendersi un allenatore ormai finito e pensionato, persino cacciato via dall’Arabia Saudita“. Giudizi che sembrano condanne senza appello.

Eppure il noto giornalista non esclude che il Napoli di Garcia possa bissare il successo della passata stagione anche se, ovviamente, non sarà una cavalcata trionfale come quella che ha portato alla vittoria del terzo scudetto. Il derby milanese permetterà poi alla formazione azzurra di recuperare un po’ di terreno, a meno che non si verifichi un altro scivolone.

