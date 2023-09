Formula 1, il rinnovo non basta: Hamilton “ha un serio problema”

Il campione britannico Lewis Hamilton è in difficoltà. L’ex pilota di Formula 1 analizza il suo problema più grande

Lewis Hamilton sta vivendo una stagione complicata in Formula 1. Come se non avesse mai superato la batosta del 2021, il sette volte campione del mondo non è mai riuscito a rimettersi realmente in lotta per il titolo, al netto ovviamente di una monoposto che non ha contribuito.

Il pilota britannico si è ritrovato a dover affrontare diverse problematiche. In primis il cambio di regolamento dell’anno scorso ha fatto sprofondare Mercedes nel baratro. Costretta a risalire la china dopo il tentativo fallito di portare in pista una monoposto senza pance, Hamilton ha dovuto anche convincere con il giovane George Russell, stella emergente della Formula 1 e, presumibilmente, della futura Mercedes. Un connubio che ha appannato Hamilton, quarto nell’attuale classifica piloti, senza vittorie e con soli 4 podi all’attivo.

In tutto il corso della stagione, inoltre, Hamilton è stato accompagnato dalle voci di mercato che, approfittando del rinnovo che tardava ad arrivare, lo associavano costantemente ad altri team.

Hamilton, le parole dell’ex pilota di Formula 1 lo stroncano

Il rinnovo, però, è arrivato. Settimana scorsa il 38enne ha firmato un prolungamento con il team tedesco fino al 2025. Chiaramente l’obiettivo di Hamilton è l’ottavo titolo mondiale, record assoluto nella storia della Formula 1.

Jackie Stewart, ex pilota tre volte campione del Mondo di Formula 1, tuttavia, crede che il britannico non abbia più quella fame che serve per portare a casa il titolo. “È il pilota più forte del mondo, ma nell’ultima decade ha corso con una monoposto che era di un altro livello”, ha commentato in un’intervista alla BILD. Secondo stewart, in quegli anni Hamilton aveva un unico rivale, il suo compagno di squadra. Ma, tranne nel 2016, ha sempre avuto la meglio il britannico. “Nel 2016 Rosberg era affamato e aveva una volontà assoluta di diventare campione del Mondo, Hamilton non ha più quella fame, e questo è un problema serio”, ha concluso Stewart.

Lewis Hamilton dovrà infatti dimostrare di voler seriamente tornare a competere per il titolo. Mercedes, dal canto suo dovrà però mettergli a disposizione una monoposto adeguata. Finora Red Bull ha disputato un campionato a parte, con una macchina di un altro livello. La seconda parte di stagione ci dirà molto su chi potrà cercare di dare filo da torcere al team austriaco l’anno prossimo.