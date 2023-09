Serie B, ultime ore di mercato per Lecco e Brescia

Una corsa contro il tempo per rimediare all’estate in stand by, in Serie B il mercato rimane aperto per Lecco e Brescia. La stagione è iniziata da poco per tutti e da pochissimo per le neo promosse ammesse ufficialmente a fine agosto. Ma le insidie del campionato di Serie B sono già visibili e le ultime ore di mercato concesse vanno sfruttate al meglio.

Mercato Lecco, nuovi rinforzi per la Serie B

In casa Lecco sono stati diversi i colpi già affondati per rinforzare la rosa di mister Luciano Foschi.

Pronto a salutare la Spal per approdare al Rigamonti-Ceppi è Celia, l’esterno mancino sembrerebbe a un passo da Lecco.

L’idea principale per la mediana era Frigerio del Lecce, ma i salentini chiudono le porte e blindano il centrocampista. Avanza quindi l’ipotesi Agostinelli, il club bluceleste è in contatto con la Fiorentina per il classe 2002 che lo scorso anno ha vestito le maglie di Reggina e Cosenza.

Brescia, il tempo stringe

Il Brescia d’altra parte ha già annunciato Fares, il laterale mancino ha rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2026 per poi concludere le trattative per il prestito ai lombardi. Vivo l’interesse per Andres Tello del Benevento come rinforzo a centrocampo. Il giocatore stesso è voglioso di tornare a giocare in B dopo la retrocessione dei giallorossi.

La clessidra scorre ed è ora di concretizzare le ultime mosse prima del gong finale.