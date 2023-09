Un spesa ‘piccante’: Elisabetta Canalis rovente al supermercato

Anche se va semplicemente a fare la spesa, la splendida Elisabetta Canalis attira l’attenzione: la showgirl è rovente

Gli anni passano, ma la tv ed i social non si dimenticano mai di lei. Elisabetta Canalis è sempre più bella e sensuale ed ovviamente non viene seguita solo in Italia e negli Stati Uniti dove ha costruito gran parte degli ultimi anni. L’ex Velina è una star internazionale.

Tra giovani e meno giovani che ricordano anche i suoi esordi, ormai la bellissima italiana ha un seguito fortissimo. Elisabetta sa di essere amata da milioni di fan ed infatti ha un seguito pazzesco sui social. I followers della stupenda ex velina sono ben 3,5 milioni su Instagram.

Elisabetta Canalis esagerata: fenomenale al supermercato

La splendida sassarese classe ’78 sembra non vedere gli anni che passano sulla propria pelle. I più fortunati però ricordano il suo viso da ragazzina quando davvero giovanissima esordì sul bancone di Striscia la Notizia nel lontano 1999. Ma lei non è solo una showgirl ed infatti ha anche lavorato da conduttrice sin dai primi anni della carriera, come con Controcampo. Ha poi collaborato con programmi tv come Le Iene, Festivalbar, Artù, Festival di Sanremo e Sanremo Young.

Ma che non si dica che non sappia anche recitare. Infatti la meravigliosa attrice ha partecipato anche a serie seguitissime come Carabinieri, Love Bugs, Medici miei, Così fan tutte e diverse altre, oltre che a dei film molto divertenti come per esempio Natale a New York ed A Natale mi sposo. Ma i fan ricordano anche i calendari sexy della pazzesca sassarese che non ha mai nascosto le sue curve da capogiro e per questo ancora oggi è amatissima sui social.

Dal calendario con Max agli amori con i calciatori e gli attori famosi. I primi anni Duemila erano senz’altro anni in cui non si poteva non parlare di lei che fu fidanzata anche con l’attaccante dell’Inter, Bobo Vieri. Ma gli ammiratori ricorderanno soprattutto il calendario ed oggi rivivono quelle emozioni grazie ad Instagram.

Infatti, la meravigliosa conduttrice non ha paura di mostrarsi spesso in intimo o con vestiti stretti ed anche oggi dimostra di avere un fisico da urlo. Elisabetta va semplicemente a fare la spesa, ma con il suo pantalone stretto e la magliettina scollata fa subito alzare la temperatura, il tutto in total white e con una giacca elegante e signorile.

Il viso sempre stupendo si unisce ad una forma fisica da non credere: anche con una mise molto tranquilla, i fan sono in delirio.