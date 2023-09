Diletta Leotta ha deciso: “Non voglio rinunciarci”

È diventata mamma a metà agosto. La giornalista di DAZN Diletta Leotta ha avuto una bambina nata dalla relazione con il portiere tedesco Loris Karius

Con la maternità certe abitudini sono cambiate, com’era inevitabile che accadesse. Ma quello che non è cambiato nella vita di Diletta Leotta è il desiderio di lavorare e di rimettersi in gioco accumulando nuove esperienze professionali.

La trentaduenne giornalista sportiva e conduttrice televisiva non vede l’ora di riprendersi il ruolo di inviata di punta della piattaforma streaming DAZN. Ma a tenere banco in questo momento è la sua nuova condizione di mamma. I primi giorni sono al tempo stessi i più complicati e i più emotivamente coinvolgenti. E in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Sette‘, l’inserto del Corriere della Sera, Diletta Leotta ha raccontato come li sta vivendo.

La bella giornalista siciliana non ha alcun problema ad ammettere le sue insicurezze e i dubbi che l’hanno accompagnata nei primi tempi della gravidanza e nei momenti immediatamente successivi alla nascita di Aria. “Per fortuna ho le persone a me più care che mi stanno aiutando: Loris ovviamente e mia madre che è venuta a stare da me a Milano per aiutarmi“.

Diletta Leotta ha anche assunto una puericultrice che a quanto pare le sta offrendo un sostegno prezioso. E ora a distanza di quasi un mese dal parto, la cronista di Catania sente come sia arrivato il momento di tornare al lavoro: ad attenderla i big match del campionato di Serie A appena iniziato.

Diletta Leotta scalpita, l’annuncio fa impazzire tutti gli appassionati di calcio

Il lavoro è una magnifica ossessione: “Per me è fondamentale e non ho alcuna intenzione di rinunciarci. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me tutto quello che mi piace fare”.

Dunque, è l’annuncio che tutti i tifosi e gli abbonati a DAZN aspettavano: Diletta Leotta tornerà presto. Anzi, secondo alcune indiscrezioni ancora in attesa di conferme, potrebbe riappropriarsi del ruolo di inviata proprio in occasione del super derby tra Inter e Milan, le due attuali capolista del campionato che si affronteranno dopo la pausa per le nazionali.

Cosa c’è di meglio di un ritorno in grande stile, per tuffarsi subito nel racconto di una delle sfide più accese e sentite di tutta la Serie A.