Zakaria ‘porta’ alla Juve il treno brasiliano

La Juventus punta uno dei migliori terzini in circolazione: Giuntoli pensa al profilo brasiliano per il prossimo calciomercato

La Juventus ha la testa tutta sul campionato ma i suoi dirigenti, in primis Cristiano Giuntoli, stanno già adocchiando il prossimo profilo su cui tentare di mettere le mani la prossima estate.

D’altronde, il dirigente ex Napoli in seguito alla sua manovra di alleggerire i costi della Juventus, piazzando sul mercato esuberi o calciatori non richiesti dall’allenatore, ed ora starebbe pianificando le strategie del prossimo mercato, in modo da anticipare le concorrenti che sono sempre agguerrite.

In particolare, la Juventus potrebbe usare la ‘carta’ Denis Zakaria per arrivare a uno dei migliori terzini in circolazione che già in molti paragonano ai suoi mentori del passato. È brasiliano e su di sé le attenzioni di mezza Europa.

Juventus, occhi su Vanderson: Giuntoli pensa al colpaccio

Il suo nome non è una novità per chi segue il mondo Juve e in passato era stato sul taccuino di club come il Barcellona che quella fascia l’hanno poi arricchita con l’innesto di Joao Cancelo. Ma Vanderson ha dalla parte sua un punto importante: l’età. Di fatto, il brasiliano del Monaco, cresciuto tra le fila del Gremio, ha solo 22 anni, l’età giusta per arrivare in Europa e proporre il suo talento.

Vanderson in un certo senso lo si può paragonare a Cancelo: tanta forza nelle gambe, spiccata propensione offensiva – tanto che può vantare già un gol in Ligue 1 – e rapido tanto da occupare più ruoli sulla fascia. Il Barcellona aveva provato ad avvicinarsi al Monaco ma il club francese rispose con una richiesta monstre di 60 milioni di euro, decisamente troppi per il club catalano che tra le altre cose non gode di una situazione finanziaria impeccabile.

E qui potrebbe inserirsi l’intuito di Giuntoli. Stando a diverse voci, il dirigente bianconero potrebbe sfruttare a suo favore l’ottimo rapporti con i francesi, i quali in estate hanno acquistato dalla Juventus Denis Zakaria sborsando 20 milioni di euro (una cifra molto importante per un calciatore “smarritosi” dopo la primissima esperienza a Torino), per far si che abbassino le loro pretese per Vanderson il cui cartellino, molto probabilmente, dipenderà molto dalla stagione in corso dove non dovrebbe avere problemi di qualche tipo. Finora il prezzo fissato per l’ex Gremio è di circa 24 milioni di euro.

Sul brasiliano avrebbe messo gli occhi persino il Real Madrid, la Juve tuttavia vorrebbe muoversi in anticipo per regalare ad Allegri un sicuro prospetto sulla fascia.