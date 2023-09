Addio Tennis: l’ex finalista di Wimbledon sceglie un altro sport

Scelta clamorosa nel mondo del tennis: l’ex finalista di Wimbledon abbandona il circuito per dedicarsi a un altro sport.

Il mondo del tennis perde uno dei suoi grandi protagonisti degli ultimi anni. L’ex finalista di Wimbledon ha deciso di lasciare il più popolare sport con la racchetta al mondo per dedicarsi a un altro sport sempre in grande ascesa, soprattutto negli Stati Uniti.

Una decisione che ha fatto molto rumore nel circuito e tra gli appassionati, soprattutto per la giovane età del personaggio in questione e per il fatto che tutti i suoi tifosi da tempo aspettavano un suo rilancio in termini di risultati. Un rilancio peraltro difficile, come dimostrato dal flop nelle recenti qualificazioni agli Us Open.

Probabilmente è proprio alla luce delle recenti difficoltà in termini di risultati e prestazioni che Eugenie Bouchard ha scelto di prendersi una pausa con il mondo del tennis. La campionessa canadese, classe 1994, da tempo è solo l’ombra della stella emergente che faceva sognare l’intero Canada.

La sensazione è che nella sua vita il tennis non abbia mai avuto davvero un ruolo centrale. Nonostante i buoni risultati raccolti in giovane età, soprattutto nel 2014, il suo anno magico (semifinali agli Australian Open e al Roland Garros, finale a Wimbledon), Genie si è sempre dedicata anche ad altro. Ad esempio alla sua carriera da modella. E quindi sorprende fino a un certo punto che abbia deciso in questi giorni di lasciare lo sport che l’ha resa popolare per puntare su un altro gioco in grande ascesa.

Bouchard dice addio al tennis e passa a un altro sport

D’altronde, non è la prima e non sarà l’ultima a tentare il grande salto (al momento solo in maniera temporanea, assicurano fonti a lei vicina). Lo hanno già fatto, tanto per fare due nomi cari agli appassionati di tennis, anche Sam Querrey e Jack Sock.

Perché c’è uno sport negli Stati Uniti che anno dopo anno sta crescendo in popolarità e che sta puntando a sfidare proprio il tennis nei prossimi anni, grazie anche agli investimenti di vere celebrities del mondo dello sport, come LeBron James e Tom Brady.

Ma di che sport si tratta? Del pickleball. Una specialità ancora poco conosciuta in Italia ma che negli States sta acquisendo sempre più consensi. Bouchard in particolare ha firmato un contratto la lega professionale di pickleball, la PPA, e inizierà a competere nel circuito dal prossimo gennaio 2024.

Cos’è il pickleball, il nuovo sport di Eugenie Bouchard

Descritto come una sorta di ibrido tra padel, tennis, badminton e ping pong, il pickleball è nato negli USA negli anni Sessanta ed è un gioco che può essere praticato sia singolarmente che in doppio, all’aperto o al chiuso, in campi più piccoli rispetto a quelli utilizzati per il tennis e con racchette dalla forma rettangolare, piccole e piatte, simili a quelle del padel.

Rispetto a quest’ultimo cambiano le palline, grandi come quelle da tennis ma in plastica, molto leggere, dotate di fori per non essere spinte dal vento. Lo scopo del gioco è raggiungere 11 punti con uno scarto di 11 (con un sistema di vantaggi che scatta dalla parità sul 10). Per il resto, il regolamento è piuttosto simile a quello del tennis.