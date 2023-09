US Open, vince Djokovic su Medvedev e ritocca il record a 24 Slam

Dopo oltre tre ore di battaglia, nonostante una vittoria conquistata in soli tre set, Novak Djokovic vince contro Daniil Medvedev 6-3 7-6 6-3 il suo 4° US Open. Per il tennista serbo si tratta del 24° Slam della carriera, record assoluto per il tennis maschile ritoccato ed eguagliato il record assoluto di Margaret Court. Nole non solo vince lo Slam statunitense, ma si prende la rivincita sul russo che battendolo nel 2021 a Flushing Meadows gli aveva impedito il Grande Slam.

DJOKOVIC, LO US OPEN VINTO AL SECONDO SET

Novak apre la finale dello US Open con un primo set straordinario, 6-3 giocando in maniera perfetta. Sembra il prologo ad un monologo del serbo, che dopo la delusione di Wimbledon sperava di riscattarsi. Invece Medvedev prova a mettergli il bastone tra le ruote. Nel secondo set il tennista russo gioca in maniera perfetta, combattiva, allungando tutti gli scambi fino allo stremo. Il set si incanala verso il tie-break, lo stesso epilogo del secondo set di Wimbledon. Tuttavia, questa volta rispetto quanto successo a Londra, Nole dopo un’ora e 44 minuti di secondo set porta a casa il secondo set e di fatto chiude la gara.

Nella pausa tra secondo e terzo set, Djokovic fa il consueto toilette break, mentre Medvedev chiede il medical timeout. Problemi alla spalla sinistra per il campione US Open 2021. Si torna in campo e Djokovic mette subito in chiaro con un break e alla fine chiude 6-3.

24 SLAM, OMAGGIO A KOBE

Djokovic chiude la contesa, vince il suo personale 4° US Open che gli era sfuggito nel 2021 proprio contro Medvedev e che lo scorso anno, causa questione vaccino covid, non aveva potuto giocare.

Dopo i festeggiamenti con il suo angolo, Nole omaggia, con una maglia “Mamba Forever”, Kobe Bryant. L’occasione è propizia perché lo fa su suolo americano con il numero di Slam e di maglia del Mamba.

Per Novak non ci sono più più parole: su 72 Slam è arrivato in 36 finali, vincendone 24. La carriera di Djokovic non ha più aggettivi.