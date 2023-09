Camila Giorgi bellezza in fiore: con la schiena scoperta fa strage di cuori

In attesa del ritorno in campo dopo la deludente esperienza agli US Open, Camila Giorgi fa il pieno di like col nuovo look

Se non è stato, almeno finora, un 2023 da dimenticare, poco ci manca. Soprattutto, ma non solo, per i deludenti risultati ottenuti sul campo. Dato che, come dice il proverbio, ‘La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo’, Camila Giorgi ha anche dovuto fare i conti con degli imprevisti che sono sfuggiti al suo controllo. Alla sua volontà.

Stiamo parlando dei tanti infortuni che l’hanno tormentata nel corso della stagione, ma anche da una serie di sorteggi, in particolar modo nei tornei dello Slam, che non hanno certo agevolato il suo percorso. Dopo un buon inizio d’anno con l’affermazione, nello scorso febbraio, al torneo di Merida, Camila ha iniziato a perdere colpi.

Dapprima i problemi al ginocchio, che l’hanno costretta al ritiro, solo per citare le grandi occasioni, al Masters 1000 di Madrid e al Roland Garros. Poi il fastidio al polso, che ha condizionato i tornei post Wimbledon, facendole perdere quel minimo di ritmo – accompagnato comunque da performances deludenti, se si eccettua Eastbourne – preso con le kermesse pre Championships.

Certamente non ha nemmeno aiutato incontrare una certa Jessica Pegula, numero 3 del seeding, al secondo turno di Parigi e addirittura al match d’esordio a Flushing Meadows. Insomma, i tanti fans della bella Camila, scivolata nel frattempo al numero 52 del ranking WTA, hanno visto tempi migliori.

Camila Giorgi regina della sensualità: nuova foto

Se qualcuno si stesse chiedendo se, a causa dei magri risultati conseguiti nel corso dell’anno, Camila abbia perso popolarità, la risposta è ‘no’. Merito della vasta attività extra tennistica che la nativa di Macerata mette da anni sul piatto. Parliamo ovviamente della fervida attività social, delle campagne pubblicitarie per marchi di cui è testimonial, e per la promozione del marchio di famiglia, la celeberrima Giomila. I cui capi d’abbigliamento vengono indossati con impareggiabile eleganza dalla marchigiana.

Sempre propensa a condividere coi suoi innumerevoli ammiratori i suoi spostamenti, i suoi nuovi outfit, i suoi momenti di dorata solitudine nelle camere d’albergo delle città che ospitano i tornei ai quali sta partecipando, Camila fornisce abbondante materiale ai suoi fans.

L’ultimo scatto, che la ritrae con un vestitino a fiori cortissimo sul davanti e praticamente assente dalle spalle in giù dietro, ha fatto letteralmente il pieno di like. Camila, che spera di chiudere in bellezza il suo 2023 horribilis, può dunque consolarsi col suo esercito di followers. Grazie ai quali, per lo meno sui social, vince sempre.