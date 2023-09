Il Milan se ne libera: pronto a cederlo gratis

E’ rottura totale tra il Milan ed il giocatore: i rossoneri sono pronti a cederlo gratis pur di liberarsene

Il Milan ha iniziato la sua stagione alla grande conquistando tre vittorie nelle prime tre partite ed è l’unica squadra ad essere a punteggio pieno assieme all’Inter che affronterà nel derby di sabato prossimo.

I rossoneri hanno dimostrato di essere una squadra già ben collaudata e Pioli non può non essere soddisfatto per quanto fatto vedere dai suoi in queste prime battute di campionato. La stagione, comunque, è ancora lunga, gli impegni saranno tanti ed il Milan non deve farsi prendere da facili entusiasmi per non rischiare di farsi troppo male quando arriveranno le prime sconfitte.

Ad ogni modo, i rossoneri hanno dato buone sensazioni non solo a Pioli, ma anche ai tifosi che credono sia l’anno giusto per tornare a trionfare in Italia e a far bene in Europa. Il mercato è stato importante e la rosa ha tanta qualità in ogni settore del campo, oltre che tanta abbondanza per sopperire ad eventuali assenze.

Ci sono, però, anche giocatori che non rientrano per nulla nelle gerarchie di Pioli e che rischiano in maniera forte di restare ai margini della squadra. Tra questi c’è Mattia Caldara che, nonostante sia stato inserito nella lista UEFA, è destinato a lasciare il club rossonero che non punta più su di lui ed è pronto addirittura a farlo andare via gratis.

Milan, è rottura con Caldara: il giocatore può andare via gratis

Fino a qualche anno fa, soprattutto quando vestiva la maglia dell’Atalanta, Mattia Caldara era considerato uno dei difensori più forti del nostro campionato, tant’è che convinse un club come la Juventus a puntare su di lui. Tuttavia, il difensore non è mai riuscito a debuttare con il club bianconero che lo cedette poi al Milan nel 2018 per 32 milioni di euro nell’affare che portò anche Higuainin rossonero.

Seppur trovando più spazio con il Milan, Caldara non è mai riuscito a convincere pienamente staff e dirigenza rossonera, venendo fermato spesso anche da infortuni e già lo scorso anno fu mandato via in prestito secco allo Spezia. Il difensore è rientrato alla base dopo l’esperienza in Liguria ed il Milan lo ha anche inserito nella lista UEFA, ma questi dovrebbero essere gli ultimi mesi in quel di Milano per lui, considerato che i rossoneri lo cederanno con ogni probabilità a gennaio.

Il club milanese però, pur di liberarsi del suo ingaggio, sarebbe addirittura pronto a farlo andare via gratis, trattando la rescissione consensuale del contratto in scadenza a fine anno. Già in estate, dopo che il Verona si era defilato, si era parlato di un accordo tra le parti riguardo una rescissione del contratto, ma alla fine tutto non si è fatto più nulla e Caldara è rimasto l’unico esubero della rosa rossonera.

Il Milan aspetterà ora fino a gennaio e vedrà se ci saranno acquirenti, altrimenti dovrà decidere se rescindere il suo contratto o sperare che qualche club possa offrirgli un precontratto in vista della prossima stagione. Come detto, il contratto di Caldara scadrà la prossima estate e a partire da febbraio sarà libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra, con il Milan che vuole trovare al più presto una soluzione definitiva.

