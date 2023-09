EuroVolley, l’Italia vince 3-2 su una grande Olanda: preoccupazione azzurra per Russo

Serata difficile, sofferta, ma vincente per l’Italia di Fefé De Giorgi, che batte l’Olanda al tiebreak e approda alle semifinale di EuroVolley 2023. Ad attendere gli Azzurri nella Final Four di Bologna ci sarà la Francia che ha battuto agevolmente 3-0 la Romania. L’ItalVolley ha faticato più del dovuto, rimanendo “scioccata” dall’infortunio a metà del primo set occorso a Roberto Russo.

Il centrale della SirSafety è atterrato male dopo un muro, procurandosi una distorsione alla caviglia. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Tuttavia, sarebbe una tegola non da poco per il sestetto di De Giorgi, che in estate ha già perso per un problema cardiaco un altro centrale, un pezzo da 90, come Simone Anzani.

IL PRIMO SET ALL’OLANDA E POI LA REAZIONE DA ITALIA

Il primo set vola via. Di fronte al pubblico di Bari, l’Italia comincia bene, consapevole di avere una squadra decisamente più forte rispetto alla Macedonia affrontata sabato pomeriggio. Poi, il già citato infortunio di Russo manda in tilt la Nazionale. Gli Azzurri perdono il primo set 25-19, subendo un parziale di 13-5 dal 14-12 in loro favore, al momento dell’infortunio del centrale. La squadra di De Giorgi fatica soprattutto in ricezione e si fa “bombardare” dagli olandesi, trascinati da un Nimir Abdel Aziz in grande spolvero.

La reazione nel secondo set è veemente. La squadra alza le percentuali in attacco, mentre in ricezione continua ad esserci qualche problema “nascosto” dalla maestria di Simone Giannelli in regia. Gli Azzurri volano e vincono il secondo set, e con un diversi show al servizio di Michieletto e compagni, anche il terzo: 25-17 e 25-16, mostrando la vera forza dei Campioni d’Europa e del Mondo in carica.

4° SET ORANJE, POI L’ITALIA ALZA IL MURO

La partita sembra incanalata verso il 3-1, tuttavia sempre l’opposto olandese ex Milano, Trento e Modena non è d’accordo e riparte alla grande nel quarto set. La precisione azzurra in ricezione crolla e l’Olanda va 16-19. Poi l’ItalVolley mostra gli attributi dei campioni e torna sotto fino al 22-23. La rimonta non si completa e gli olandesi mandano il match al tiebreak.

Nel quinto set, dopo un avvio difficile, la Nazionale di De Giorgi alza il livello del muro e Michieletto piazza un turno di battuta da fuoriclasse. L’Italia rimonta e vola alla final four bolognese di EuroVolley, dove ad attenderla ci sarà la temibile Francia di Andrea Giani.