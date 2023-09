Kayla Simmons più prorompente che mai: scollatura esagerata

Kayla Simmons è conosciuta in tutto il mondo per le foto e i video che pubblica sul suo account Instagram. L’ultimo scatto è da favola

Kayla Simmons oggi è divenuta grande star di Instagram e TikTok: ora annovera quasi un milione di follower sui suoi profili soprattutto perché continua a pubblicare le sue incredibili foto artistiche. È inoltre anche una modella. Le sue pose, il suo stile, la sua personalità e il suo aspetto hanno contribuito a cementificare il suo seguito, e i suoi contenuti sono spesso di tendenza sulle piattaforme di social media. Ma come ha fatto a diventare così famosa?

Kayla Simmons è una famosa star di Instagram, artista e celebrità di TikTok dagli Stati Uniti. È nata il 28 settembre 1995 ed è di Gainesville, Florida. Durante gli anni adolescenziali ha frequentato la Marshall University, dove si è imposta nella squadra di pallavolo della divisione I della NCAA.

Simmons già allora aveva un account sui social media che proprio in quel periodo ha iniziato ad ottenere sempre più seguito in modo significativo. Inizialmente questo non era altro che un modo per divertirsi ed esporre la sua arte, ma si è rivelata la ricetta perfetta per raggiungere il successo. Ma quello che molti non sanno è che qualcuno ha provato ad imporle di cancellare i suoi social mentre era al liceo. A quanto sembra, le venne detto che le sue foto risultavano inappropriate a causa del suo aspetto e conseguentemente le è stata chiesta l’eliminazione dai social.

La stupenda pallavolista ha detestato trovarsi in questa situazione perché voleva poter praticare il suo amato sport senza subire ritorsioni e allo stesso tempo abbracciare il suo corpo. Fortunatamente, il suo stoicismo e la sua caparbietà hanno fatto sì che gli altri non influenzassero ciò che sente riguardo a se stessa, mantenendo sempre fiducia in quello che fa e nei contenuti che propone.

Il successo dilagante fra States e vecchio continente

All’età di ventotto anni, Kayla Simmons è una grande fonte d’ispirazione per le donne che vogliono fare sport. Sebbene come detto in precedenza sia nata in Florida, la pallavolista ora vive a Londra. Nell’aprile 2023, si è concessa pure il lusso di trascorrere un po’ di tempo a Parigi. La stella della pallavolo non ha di certo dimenticato di assaporare le prelibatezza che la Francia offre, come croissant e canestrelli al ragù, né ha mancato di scattare splendide foto accanto alla Torre Eiffel e in altri luoghi famosi.

Era chiaro che la modella si stesse divertendo moltissimo a Parigi. Non solo è stata un’opportunità per lei di esplorare un nuovo posto, ma le ha anche permesso di connettersi ancora di più con i suoi fan. Ora però è tempo di rientrare in famiglia.

Kayla Simmons ha dichiarato di aver avuto un’infanzia fantastica, accudita da genitori che volevano il meglio per lei. Ha ricevuto da loro tutto il sostegno di cui aveva bisogno. Ciononostante, anche se è comprensibile quanto siano affettuosi e solidali i suoi genitori, Simmons non ha rivelato molto su di loro, nemmeno i loro nomi. Appunto perché la privacy è sacra e inviolabile. Con l’ultimo post però ha voluto farci sapere di essere “tornata alle sue radici”, come spiega la didascalia, e bisogna rallegrarsi della felicità che traspare dal suo sorriso.

Fisico statuario, stivali ed un lato A straripante per la Simmons che conferma uno stato di forma impressionante.