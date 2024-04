Verona, Baroni: “Era l’unico modo per giocare contro questa Lazio. Peccato per gli errori”

Dopo il ko dell’Olimpico con la Lazio, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha risposto alle domande dello studio di DAZN. I gialloblù, pur avendo cercato di tener testa ai biancocelesti, non sono riusciti a raccogliere punti. Il Verona però nel secondo tempo non è riuscito a resistere alle accelerazioni, ma non è riuscito a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana sull’Udinese.

Baroni sulla prestazione del Verona: “Non possiamo avere paura. Dobbiamo mantenere la fiducia“

Sulla prestazione del Verona: “Noi non possiamo perdere fiducia e identità. Non possiamo avere paura. All’inizio ci siamo abbassati troppo, poi abbiamo cambiato siamo andati a prenderli alti, era l’unico modo per giocarla. Penso che la squadra abbia fatto bene. Peccato perché la partita era in equilibrio, ma poi abbiamo cominciato a perdere palloni in uscita. E ci siamo intimoriti, e anche il gol è venuto da un nostro errore. Sono errori che ci stanno, ne faremo tesoro. Dobbiamo avere questo spirito, abbiamo il problema del gol, ma con questo atteggiamento lo troveremo“.

Baroni sugli errori del Verona: “Non possiamo concedere questi errori a squadre come la Lazio. C’è rammarico, ci era andata bene nelle occasioni precedenti. Noi qualche occasione l’abbiamo avuta prima, ma dobbiamo segnare“.

Baroni non si espone sulla quota salvezza: “Io non voglio fare calcoli. Non possiamo guardare gli altri, dobbiamo guardare noi stessi. Non posso controllare i risultati degli altri, facciamo già fatica con i nostri. Noi dobbiamo lavorare su di noi. Oggi abbiamo concesso troppo perché abbiamo dovuto cambiare modulo mettendoci 3-4-3 per gestire i loro trequartisti perché hanno tanta qualità“.

Sulle prossime gare, Baroni spiega come il suo Verona deve affrontare le gare: “Noi non dobbiamo pensare alle partite dopo. Dobbiamo pensare alla partita che prepariamo e giochiamo. Ma la squadra sa cosa deve fare. I ragazzi sanno che dobbiamo andare forte ora per conquistare quello che ancora ci serve“.