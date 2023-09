Leclerc, canta che ti passa: dalla Formula 1 all’Eurovision Song Contest

Charles Leclerc si conferma grande sportivo e appassionato di spettacolo. Il pilota della Ferrari tenta il grande salto nella canzone

Se non riuscirà a vincere qualcosa di importante in Formula 1 potrebbe tentare di farlo attraverso la sua seconda grande passione, la musica. Non tutti sanno che Charles Leclerc oltre a possedere un talento naturale per la guida è anche un raffinato compositore e cantante provetto.

Il ventiseienne pilota della Ferrari da sempre nutre una passione profonda per la musica. sia leggera che classica. Proprio a tal proposito in molti ricordano la sua partecipazione tra il pubblico del teatro Ariston di Sanremo all’ultima edizione del Festival. Ma ora Leclerc si è stancato di guardare gli altri esibirsi sul palcoscenico, vuole recitare un ruolo da protagonista.

La sua seconda carriera da interprete e compositore in realtà è stata finora solamente abbozzata: esistono tre composizioni per pianoforte da lui realizzate che hanno ottenuto consensi soprattutto tra i suoi tifosi, ma nulla che possa far pensare a un vero e proprio successo. Ma il pilota della Rossa non si dà per vinto, è convinto di avere la musica nel sangue ed è intenzionato a farsi notare in un modo o nell’altro.

E a quanto pare la tanto attesa occasione per mettersi in mostra ed esprimere tutto il proprio talento canoro è arrivata: è notizia di qualche ora fa che il Principato di Monaco parteciperà, dopo un’assenza di diciassette anni, alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Leclerc, inizia la carriera di cantante? La decisione non lascia dubbi

E la reazione di Leclerc a questa notizia ha fatto sobbalzare tutti i tifosi della Ferrari: “Sono pronto!“, ha scritto in un messaggio su Twitter il driver monegasco. Si tratta di una battuta scherzosa o di una vera e propria autocandidatura? La sensazione è che faccia tremendamente sul serio e che non veda l’ora di rappresentare il Principato alla popolare rassegna canora.

In tutto questo è da valutare la reazione della Ferrari che a quanto pare non farà nulla per impedire alla sua prima guida di coronare il sogno di esibirsi sul palcoscenico di un grande evento musicale e canoro. Leclerc tra l’altro ha finora composto solo temi musicali senza testi di accompagnamento. Ma se realmente dovesse partecipare all’Eurovision dovrà impegnarsi a scrivere anche le parole. Appuntamento al 2024, Leclerc vuole sognare ad occhi aperti.