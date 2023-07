Charles Leclerc, la scelta non gli piacerà: è stato escluso

Il Mondiale di Formula Uno è entrato nel vivo, ma al momento c’è un solo e unico dominatore, Max Verstappen.

Siamo a quasi a metà stagione con il Mondiale di Formula Uno, un’annata dove il campionato è quasi già finito, con un’unica vettura dominatrice.

La Red Bull di Max Verstappen, campione del mondo già nelle ultime due annate, si accinge a trionfare ancora, lasciando davvero ‘le briciole’ a tutti gli avversari. Il pilota olandese ha vinto quasi sempre, sta macinando diversi record e l’unico ‘avversario’ almeno parziale è il compagno di squadra Sergio Perez. Questi è reduce da un paio di gare negative ed ora il distacco di Verstappen sui rivali è abissale.

Monoposto come Ferrari e Mercedes avevano altre aspettative a inizio anno, ma la realtà è ben diversa. La Ferrari ha deluso molto e i suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono stati mai in lizza per la vittoria. Il monegasco veniva considerato in Italia come un potenziale avversario di ‘Super Max’, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto storcere il naso ai tifosi e sicuramente neanche Leclerc avrà particolarmente apprezzato.

Red Bull, Marko stuzzica la Ferrari e Leclerc

Nel corso di un’intervista a un quotidiano austriaco il manager della Red Bull Helmut Marko ha parlato dei piloti in Formula Uno e del potenziale di ognuno di loro. Ovviamente Marko ha elogiato su tutti Max Verstappen mentre ‘ha dimenticato’ invece Charles Leclerc.

Per Marko i piloti più forti in Formula Uno sono tre e sono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, d’altronde tutti e tre piloti che hanno vinto il titolo di campione del mondo. Marko ha parlato della loro rivalità mentre non ha assolutamente citato Leclerc, quasi dimenticato e lasciato perdere rispetto ai grandi rivali.

Quasi un affronto per il giovane pilota della Ferrari, considerato in giro per il mondo come una stella di caratura mondiale. Leclerc potrebbe provare a dimostrare il suo valore, smentendo l’esperto manager, già nel prossimo Gran Premio, anche se la Rossa parte tutt’altro che favorita.

Marko, parlando dei tre piloti, ha per ricordato che Hamilton e Alonso possono solo provare ad avvicinare Verstappen e che l’olandese è nettamente il migliore all’interno del circuito. Insomma, il Mondiale è ad un passo e in casa Red Bull ora c’è anche un pizzico di presunzione, consapevoli che Verstappen vincerà, ormai si può dirlo quasi con certezza, il terzo Mondiale consecutivo.